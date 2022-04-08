阿妹照唱、畢旅取消？學生批防疫雙標　柯文哲：只能說抱歉、觀察到4／15

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，指揮中心8日公布本土病例新增384例，其中，台北市部分占54例。針對有學生陳情，指畢旅取消但演唱會卻可照辦，有規範不一致的問題，柯文哲說，防疫還是要跟經濟取一個平衡，商業活動盡量最後才抑制，會從比較沒有牽涉到經濟的活動會先抑制；對於學生的不爽，柯說，「要跟各位同學抱歉，這種管制先暫時到4月15日，在時限之前一定會宣布下一步怎麼做」。

北市日前宣布校園活動暫緩，包含畢業旅行、校外活動等，但有不少學生不滿，張惠妹演唱會出現確診者卻可以繼續開唱，但學生畢業旅行卻被喊卡，質疑防疫雙標，還集體寫信到市政府抗議。

柯文哲說，這次疫情還在動態，防疫還是要跟經濟取一個平衡。商業的表演為什麼沒有一下就封鎖？很簡單，如果以學理上來講，吃飯更危險，在餐廳還沒有限制的時候，當然不會先限制風險更低的演唱會。

柯文哲表示，也因為這種邏輯，還是希望社會的經濟可以正常發展。所以當學校學生被限制的時候當然會不爽，「但對我們來講，商業活動盡量最後才抑制，所以會從比較沒有牽涉到經濟的活動會先抑制」。

柯文哲說，政策的形成需要時間，當時4月2日就估計要觀察到4月15日，是不是繼續延伸下去或是放鬆，我知道你們很不習慣明天的事情今天做政策決定，但很不幸這世界就是這樣，動態變化。我們這些所謂急診的或是加護病房出來的，很習慣明天的事情明天再煩惱，現階段沒有辦法，這就是新常態，應變速度更快、心理上越能接受變化，會有更強的競爭力。

「要跟各位同學抱歉，這種管制先暫時到4月15日，在時限之前一定會宣布下一步怎麼做。」柯文哲表示，一直要問我4月15日要怎麼做，你知道明天確診幾例嗎？所以有時候看著辦，會把這些沒有涉及商業的學校活動先壓制，跟各位同學說抱歉。