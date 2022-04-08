疫情爆發「守住末日之戰」　陳時中認了：未來兩週是重要觀察期

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增384例本土病例，再創今年新高，清明連假後3天病例數逾千例。指揮官陳時中表示，未來兩週是一個很重要的觀察期，主要監測3大項目，包括疫情曲線、Rt值變化與是否新增傳播鏈，有些國家高峰下來要1個月、有些要2個月，「前兩週的確是非常重要的時刻」。

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增384例本土病例，再創今年新高。病例分佈17縣市，其中新北增加146例最多，其次為高雄58例、台北54例。基隆、桃園疫情未歇，也分別有31例、25例；花蓮也有24人確診。但值得慶幸的是，今日未新增重症或死亡。

精神科醫師潘建志在臉書以電影「末日之戰」比喻疫情現況，主角布萊德彼特扮演的WHO疫調官，為逃避起源於台灣、快速擴散全世界的殭屍病毒，飛到世界上最後一塊淨土以色列。「而現實世界中的War Z，台灣卻變成世上最後一個沒有海嘯爆發的先進國家。以色列？早爆了。」

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潘建志認為，台灣能守到現在，首要歸功於世界最嚴格的邊境管制和防控；其次要歸功於17年的蟬理論，也就是去年第四季快速大量的接種。但他也強調，過了三個月，防傳播能力已下降。「末日之戰能否守住，接下來兩周是關鍵。」

對此，陳時中下午在記者會上表示認同，主要監測3大項目，包括疫情曲線、Rt值變化與是否新增傳播鏈，有些國家高峰下來要1個月、有些要2個月，「前兩週的確是非常重要的時刻」。