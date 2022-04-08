　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輕症確診居家解隔條件大鬆綁　「1次快篩陰性」就可恢復自由

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心規劃啟動輕症在宅照護計畫，今天公布居家照護管理指引，包含適用對象、居家環境條件、管理模式等內容，而在解隔離部分也進行放寬，確診者如果症狀緩解、距離發病、採檢日10天以上家用快篩陽性，可以解隔；另同住未確診者和距同戶最後確診個案確診日滿10天，且所有同戶隔離者快篩均陰性時，可全數解除隔離。

▲▼指揮中心4/8記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/8記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼確診個案居家照護管理指引-7。（圖／指揮中心提供）

▲確診個案居家照護管理指引，解隔條件放寬。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，為持續推動「新台灣模式」，達到「正常生活、積極防疫、穩健開放」的目標，指揮中心持續針對確診者進行「重症清零，輕症有效控管」之策略，並訂定「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，請符合資格民眾配合落實相關事項，內容重點摘述如下：

一、確診者健康條件須符合年齡<65歲之無症狀或輕症，且無懷孕或洗腎。同住未確診者年齡<65歲，且無懷孕或洗腎。除因必要之照護或被照護需求，確診者不得與65歲以上、懷孕或洗腎之未確診者同戶隔離。

二、居家環境條件：
(一) 境外移入個案：
1. 符合1人1戶條件在宅檢疫期間或期滿前確診者，繼續在宅隔離（同住有多名確診者或有必要之照護或被照護需求時，得多人1戶，餘同戶內不得有未確診者）。
2. 完成居家檢疫返家後確診者，得適用本土個案之居家環境條件。
3. 其餘境外移入確診個案，原則不適用居家照護。

(二) 本土個案：
1. 符合1人1室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人1室。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。
2. 同住之未確診者：於同戶其他房間居家隔離，同戶隔離之未確診者原則不超過4人。隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天，隔離期間原則第5、10天（如有新增確診個案則改為每3天）進行家用快篩。解隔後進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。

三、居家照護之個案管理模式
(一) 隔離啟動：符合上述條件確診者，由地方政府開立電子化嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書，通知個案在家隔離，並以電子圍籬進行管制，輔以雙向簡訊進行追蹤關懷。

(二) 隔離期間：
1. 地方政府整合各單位成立「COVID-19個案關懷服務中心」進行評估關懷及發送快篩試劑，必要時提供血氧機或安排遠距醫療、後送就醫等事宜。

2. 確診個案於隔離期間請參照「COVID-19確診個案注意事項」（內容持續修訂中），特別注意：
(1) 填寫「COVID-19確診個案自填版疫調單」，自主回報症狀、風險因子、密切接觸者；並聯繫密切接觸者，請其自我篩檢、自我健康監測10天。
(2) 務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即撥打119、衛生局或1922。
(3) 有其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。

3. 同住之未確診者，請另參照「COVID-19接觸者注意事項」及「我該如何照顧家中的COVID-19確診病患」（內容持續修訂中），特別注意：
(1) 注意自身健康狀況，監測是否出現發燒、咳嗽、呼吸急促等相關症狀。
(2) 在家中請單獨一人一室，儘量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。如需共用衛浴設備，請於浴厠備妥稀釋後的漂白水或酒精，於確診者及同住者每次使用後進行消毒。
(3) 家中共用空間儘量對戶外開窗確保空氣流通。每天使用稀釋後的漂白水或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。
(4) 確診病患若離開個人房間使用浴廁須佩戴口罩。同住者因必要之照顧需求須進入確診者房間或接觸確診者時，雙方均須佩戴口罩，並於照顧確診者前後均需執行手部衛生(使用肥皂和水洗手，或使用酒精)。

(三) 解隔條件：

1. 確診者：同時符合以下兩項條件，得解除隔離，並進行7天自主健康管理
(1) 有症狀者，退燒至少1天，且症狀緩解。
(2) 距發病日或採檢日第10天以上之家用快篩陰性，或前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30。

2. 同住之未確診者：距同戶最後確診個案之確診日滿10天，且所有同戶隔離者（含尚未解隔之確診者）快篩均陰性時，同戶隔離之未確診者全數解除隔離，並進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30者，視為陰性符合解隔條件。

►襪子大集合！每雙79元起，買到手軟

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／北市再爆夜店確診　柯文哲下令八大消費要打3劑、最重罰停
快訊／6確診連假遊宜蘭　19景點足跡曝光
曾與蔡英文開會　蘇貞昌自我健康監測至16日
快訊／台南確診+5足跡公布　阿財牛肉湯、鼎富發
快訊／蔡英文下令「重症求清零、輕症求控管」
快訊／花蓮增24例　6大張最新足跡出爐
快訊／張惠妹演唱會再增2確診！　北市廣發9240則簡訊
快訊／總統家人確診！　蔡英文PCR結果出爐
快訊／蔡英文隔離10+7天！　所有公開行程取消
快訊／北市+54例　12張足跡曝光！
快訊／新竹縣+9！　36處足跡曝
LIVE／北市+54例！9間酒店爆足跡　柯文哲親自說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6000人「到檢率僅6成」！高雄娛樂場傳播鍊　再急追千名老司機

疫情燒進台中校園！新社「2國中兄妹」確診　擴大為4校停課

跟男友差五歲！女大生被嫌「打扮像國中生」　心碎：他不跟我牽手

輕症居家照護指引草案出爐！新北表態試辦　陳時中：最快下週定案

6確診清明連假遊宜蘭留19足跡　奕順軒+東門夜市+蜡藝蠟筆城堡

台南確診+5　確診足跡公布　阿財牛肉湯、鼎富發、林百貨入列

快訊／原訂4／22基隆城博會延期　林右昌：6／10至6／19舉辦

快訊／花蓮奧斯卡傳播鏈擴大「新增18例」！　最新足跡曝光

擬徵用快篩試劑「像口罩分配」　陳時中：價格一定要降

宜蘭+6！舞蹈班傳播鏈狂燒今再+5　學生染疫...祖母曾祖母也中招

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

6000人「到檢率僅6成」！高雄娛樂場傳播鍊　再急追千名老司機

疫情燒進台中校園！新社「2國中兄妹」確診　擴大為4校停課

跟男友差五歲！女大生被嫌「打扮像國中生」　心碎：他不跟我牽手

輕症居家照護指引草案出爐！新北表態試辦　陳時中：最快下週定案

6確診清明連假遊宜蘭留19足跡　奕順軒+東門夜市+蜡藝蠟筆城堡

台南確診+5　確診足跡公布　阿財牛肉湯、鼎富發、林百貨入列

快訊／原訂4／22基隆城博會延期　林右昌：6／10至6／19舉辦

快訊／花蓮奧斯卡傳播鏈擴大「新增18例」！　最新足跡曝光

擬徵用快篩試劑「像口罩分配」　陳時中：價格一定要降

宜蘭+6！舞蹈班傳播鏈狂燒今再+5　學生染疫...祖母曾祖母也中招

陳雪生盼重啟「人道小三通」　蘇貞昌：沒意識形態「不為關而關」

6000人「到檢率僅6成」！高雄娛樂場傳播鍊　再急追千名老司機

誤會大了！「圓滾哈士柴」淋濕身體變苗條帥哥　網驚：真的瘦很多

受波及！陳其邁、鄭文燦、陳時中曾跟蔡英文開會　得自我健康監測

疫情燒進台中校園！新社「2國中兄妹」確診　擴大為4校停課

還剩15天！手機號碼「931」中任2數字　波士頓龍蝦免費吃

謝金燕唱一半「舞台燈突然燒起來」！　全程直播她急喊：火爆了

跟男友差五歲！女大生被嫌「打扮像國中生」　心碎：他不跟我牽手

接待中心結合全球最美書店　體驗社區書香公設氛圍

日本宣布驅逐8名俄國外交官！包含大使館人員　跟進歐美各國

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多！

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

即／1家3口金門4日遊全確診　發燒仍玩遍5鄉鎮

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

日確診恐破1500例！陳時中曝「高峰時間點」

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

快訊／單日本土衝破400例？　陳時中14:00說明

「運動」沒鎖門！女友阿嬤撞見嗨笑：愛叫啦

豆腐頭藏針孔！她慘被前男友監視崩潰

快訊／今確診再破500！本土暴增384例「續創新高」

帶媽去看演唱會　阿妹1句話讓他當場出櫃

快訊／07:36高雄地震　初判震度4級以上

快訊／高雄疫情延燒幼兒園！　醫護深夜採檢畫面曝

更多熱門

相關新聞

高雄「極樂足跡」在地人也驚呆：好色喔

高雄「極樂足跡」在地人也驚呆：好色喔

本土疫情大爆發！其中高雄市日前爆出娛樂場所群聚，許多會館、酒店、舞廳都中鏢，包括雅閣、金芭黎、帝堡等多家娛樂場所，已累計112人確診。就在高雄市公布疫調足跡後，確診者去過的場所引發網上一片討論，連在地人也直呼，「好猛，一堆特種行業」、「看各種舞廳會所養生館名單也蠻有趣的。」

女客要他「口罩戴好」　公車秒變吵架擂台

女客要他「口罩戴好」　公車秒變吵架擂台

「一中國一台灣是鐵的事實」　游錫堃：盡早實現國家正常化

「一中國一台灣是鐵的事實」　游錫堃：盡早實現國家正常化

極樂高雄狂燒112人！夜店酒吧「5規定一次看」

極樂高雄狂燒112人！夜店酒吧「5規定一次看」

即／疫情延燒高雄校園！1校4班停課影響476人

即／疫情延燒高雄校園！1校4班停課影響476人

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林俊傑確診新冠！

增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多！

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

即／1家3口金門4日遊全確診　發燒仍玩遍5鄉鎮

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

獨／具俊曄在台只待60天原因曝！漏1文件處理中

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！米可白：能做的我都做了

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

日確診恐破1500例！陳時中曝「高峰時間點」

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

更多

最夯影音

更多
東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面