南投縣程式設計競速解題賽　國中小百名學生拚腦

▲南投縣舉辦第三屆全縣「micro:bit」程式設計競速解題競賽，吸引100名學生參加（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣為銜接108新課綱、累積科技教育領域執行能量，引進「micro:bit」微型電腦開發板，普及配置於169所國中小，鼓勵學生將生活化的各類需求，研究設計實用的電腦程式來解決或達成，7日並舉辦第三屆全縣micro:bit程式設計競速解題競賽，吸引100名學生參加，考驗學生程式編輯、運算思維及邏輯推理學習的成果，也幫助激發創意。

本次競賽昨於光復國小舉辦，有來自全縣公私立國中小共74隊報名參加，並邀請政大應數系副教授曾正男副、台中科大資管系副教授林文彥和教授黃天麒、勤益科大機械系副教授楊梓群、虎尾科大資工系教授許永和、屏東大學STEM教育國際碩士學程副教授吳聲毅擔任評審老師。

承辦競賽的光復國小校長鄭佳昇指出，micro:bit是專為推動青少年程式教育而研創的微型電腦開發板，內建多功能的互動感測器、具有友善的程式編輯界面，讓冷冰冰的電腦程式馬上變成可見、可觸的作品，為推動STEAM結合科學、技術、工程、藝術、數學的跨學科教育，提供很好的媒介，小朋友很快就能從接觸到上手，更容易在生活化的問題上運用發揮學習程式設計的要領。

縣府教育處學務管理科長紀忠良指出，今年是南投縣micro:bit競速解題競賽四年計畫的第三年，透過micro:bit開發板與程式設計的軟硬體結合，學生可立即設計出好用的小玩具，並配合各種感測器運用，設計出與環境互動的工具，不僅可培養運算思維與邏輯推理能力，也可激發學生的創意，預期在4年內可望讓全縣國中小學校至少能參與一次競賽。