　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣程式設計競速解題賽　國中小百名學生拚腦

▲南投縣舉辦第三屆全縣「micro:bit」程式設計競速解題競賽，吸引100名學生參加（下同）。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣舉辦第三屆全縣「micro:bit」程式設計競速解題競賽，吸引100名學生參加（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣為銜接108新課綱、累積科技教育領域執行能量，引進「micro:bit」微型電腦開發板，普及配置於169所國中小，鼓勵學生將生活化的各類需求，研究設計實用的電腦程式來解決或達成，7日並舉辦第三屆全縣micro:bit程式設計競速解題競賽，吸引100名學生參加，考驗學生程式編輯、運算思維及邏輯推理學習的成果，也幫助激發創意。

本次競賽昨於光復國小舉辦，有來自全縣公私立國中小共74隊報名參加，並邀請政大應數系副教授曾正男副、台中科大資管系副教授林文彥和教授黃天麒、勤益科大機械系副教授楊梓群、虎尾科大資工系教授許永和、屏東大學STEM教育國際碩士學程副教授吳聲毅擔任評審老師。

▲南投縣舉辦第三屆全縣「micro:bit」程式設計競速解題競賽，吸引100名學生參加。（圖／南投縣政府提供）

承辦競賽的光復國小校長鄭佳昇指出，micro:bit是專為推動青少年程式教育而研創的微型電腦開發板，內建多功能的互動感測器、具有友善的程式編輯界面，讓冷冰冰的電腦程式馬上變成可見、可觸的作品，為推動STEAM結合科學、技術、工程、藝術、數學的跨學科教育，提供很好的媒介，小朋友很快就能從接觸到上手，更容易在生活化的問題上運用發揮學習程式設計的要領。

縣府教育處學務管理科長紀忠良指出，今年是南投縣micro:bit競速解題競賽四年計畫的第三年，透過micro:bit開發板與程式設計的軟硬體結合，學生可立即設計出好用的小玩具，並配合各種感測器運用，設計出與環境互動的工具，不僅可培養運算思維與邏輯推理能力，也可激發學生的創意，預期在4年內可望讓全縣國中小學校至少能參與一次競賽。

►襪子大集合！每雙79元起，買到手軟

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
韓國瑜維多利亞學校2學生染疫！　停課10天
獨／提不出「無犯罪證據」　具俊曄被迫離台原因曝
快訊／總統官邸爆確診足跡！　蔡英文緊急快篩取消視察指揮中心
獨／具俊曄要離開台灣了！　暫別大S
快訊／6韓人台灣海峽遇難！　海巡尋獲2遺體
確診居家照護「啟動電子圍籬」　出現4徵兆快送醫
愛心篩檢近14萬劑！　王必勝公布陽性率
快訊／「輕症在家」指引公布！　四大原則曝光
快訊／增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多
快訊／今確診再破500！本土暴增384例「續創新高」
快訊／新竹縣增33足跡！　5處未戴口罩
LIVE／本土確診屢創新高　陳時中最新說明
快訊／高雄疫情延燒幼兒園！　醫護全套防護裝進駐採檢
開挖2公噸黃金！他砸200萬拚了　全因老爸1句話
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東南迴新地標「城鎮之心南迴驛」　最快暑假試營運

專利研發「消防水帶電動清洗收捲機」　黃偉哲力讚打火兄弟創意佳

台南好停繳停車費雙重好禮　省錢還送智慧電車

南投縣程式設計競速解題賽　國中小百名學生拚腦

111年全中運台東代表隊授旗　副縣長勉勵平常心參賽

基隆「全民防疫、愛心篩檢」　信義區5310快篩試劑全數發送

台東+1！宜陽艦確診者設籍台東　染疫期間無縣內足跡

奇景！雲林氣溫回暖最高24度　小學生上課全穿羽絨衣...原因曝

毒犯怠速違停超商解尿　永康巡警鷹眼起獲毒品

屏東縣長初選周春米出線　蘇清泉：一個祝福+一個感慨+一個篤定

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

台東南迴新地標「城鎮之心南迴驛」　最快暑假試營運

專利研發「消防水帶電動清洗收捲機」　黃偉哲力讚打火兄弟創意佳

台南好停繳停車費雙重好禮　省錢還送智慧電車

南投縣程式設計競速解題賽　國中小百名學生拚腦

111年全中運台東代表隊授旗　副縣長勉勵平常心參賽

基隆「全民防疫、愛心篩檢」　信義區5310快篩試劑全數發送

台東+1！宜陽艦確診者設籍台東　染疫期間無縣內足跡

奇景！雲林氣溫回暖最高24度　小學生上課全穿羽絨衣...原因曝

毒犯怠速違停超商解尿　永康巡警鷹眼起獲毒品

屏東縣長初選周春米出線　蘇清泉：一個祝福+一個感慨+一個篤定

苗栗小三男童接觸外縣市家人染疫　女兒清明返鄉傳染給82歲媽

台東南迴新地標「城鎮之心南迴驛」　最快暑假試營運

高鐵將調漲票價？　王國材：現在還沒確定「不一定會調漲」

LIVE／新北+146創今年新高　侯友宜最新說明

專利研發「消防水帶電動清洗收捲機」　黃偉哲力讚打火兄弟創意佳

輕症確診居家解隔條件大鬆綁　「1次快篩陰性」就可恢復自由

竹市+8！親友來訪　3天後...5歲男童與媽媽同時確診

專家認為「與病毒共存」說法不合適　陳時中：共存不是放鬆不管

果粉更愛第三方App　蘋果自爆Spotify、Netflix更多人下載　

快訊／老司機極樂足跡狂燒！高雄娛樂圈再+50　4天112人染疫

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

地方熱門新聞

大湳水廠水管破裂！桃園12萬用戶降壓停水

雲林氣溫最高24度　小學生上課穿羽絨衣...原因曝

民間捐贈快篩試劑助南警安心

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

台東翁失蹤2天　他「倒臥田中央」被尋獲

女童走失大哭　警安撫「看貓咪」帶回派出所

快訊／桃園新增20+　市府下午召開記者會

周春米出線　蘇清泉PO文祝福

投資我們的星球×無痕野餐日

台南強力拆除違規竹木造廣告物

台東+1　宜陽艦士兵確診　染期間無縣內足跡

迎接大甲媽　西螺福興宮推太平媽疫苗3OK卡供迎駕陣頭工作人員兌領

男子心情不佳持槍當街咆嘯嚇壞路人

台灣國際蘭展「遍地開花」再現風華

更多熱門

相關新聞

杰尼龜不認輸還狂酸　廖老大：100萬捐不捐無所謂

杰尼龜不認輸還狂酸　廖老大：100萬捐不捐無所謂

台灣賽車教父「廖老大」廖志賢6日零四測試飆出8.72秒紀錄，技壓中國抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」楊永杰紀錄8.93秒一籌，但HG杰爺卻在廖的直播中說要刪掉上傳車涯的成績。對此，廖老大今日受訪表示，他們已經發現對方是賴皮，他只是想證明台灣有快車，他會將紀錄上傳美國車涯，「只要想拉我記錄的人，包括全亞洲，都可以到美國車涯去刷」，至於當初的100萬人民幣賭注，廖老大說，「你捐不捐都無所謂，是你個人誠信問題。」

宜蘭五結車輛競速2死案　二審判刑9年10月

宜蘭五結車輛競速2死案　二審判刑9年10月

狂轟15槍！扯2天前「競速」釀2傷車禍　前鎮分局：查毒品

狂轟15槍！扯2天前「競速」釀2傷車禍　前鎮分局：查毒品

毒犯駕車衝撞　高雄警連轟15槍影曝

毒犯駕車衝撞　高雄警連轟15槍影曝

改裝車深夜街頭競速狂飆　瑞芳警逮人扣車開罰

改裝車深夜街頭競速狂飆　瑞芳警逮人扣車開罰

關鍵字：

micro:bit程式設計競速

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林俊傑確診新冠！

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

即／1家3口金門4日遊全確診　發燒仍玩遍5鄉鎮

增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多！

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！米可白：能做的我都做了

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

快訊／艾薇兒被求婚了！巴黎鐵塔下曬「巨大愛心鑽戒」

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

驚悚畫面曝光！貨機迫降「斷成2截」

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

更多

最夯影音

更多
(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面