139校大停課！各地停課標準一次看　北市4區淪陷「全市停課」

▲校園疫情延燒15縣市，全台共139所園校停課。（示意圖／台南市政府提供）



生活中心／台北報導

教育部7日統計，全台共有15縣市、139校全校停課或改線上教學。指揮中心指揮官陳時中將與教育部於下週規劃停課標準。教育部長潘文忠8日上午受訪說，目前正在密集會商，希望下週能滾動式修正疫情停課標準，也會兼顧師生健康、學生受教權及家長照顧等面向。

對此，目前台北、新北及台南等3市已先公布停課標準，其餘縣市尚未公布。

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中央現行標準

◎高中職以下：

1班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課10天；1校2班以上有師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課10天；1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

◎大專校院：

有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該師生所修/授課程均停課10天；有2位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校（區）停課。

指揮中心指揮官陳時中7日表示，大規模停課恐影響學生的受教權，因此將與教育部於下週規劃停課標準，「可能會用快篩取代停課，若很多人染疫只好停」。

台北市

台北市政府表示，若全市有4個行政區達到三分之一的學校全校停課，就考慮全市停課。

新北市

新北市教育局表示，若班上有1人確診，該班停課；該校有2班以上出現確診者，則全校停課。另外，1鄉鎮市有三分之一學校全校停課，該鄉鎮市區全停課，全市停課之標準仍待教育部下週公布規定執行。

台南市

台南市教育局表示，若學生家人被匡列，該生預防性停課2天，若師生被匡列，該班停課2天，全校不停課，會進行重點清消。另，取消師生匡列全校停課1天規定。

確診部分，若班上有1人確診，該班停課10天，全校停課時間從3天縮短至2天，其餘規定待中央公布，再進行滾動式修正。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



此外，苗栗、宜蘭及台中市教育局指出，為保護師生，即日起暫停高中職以下學校跨縣市的校畢業旅行、校外教學活動。

新竹縣教育局表示，即日起暫停開放各級校園（社區大學除外）；畢業旅行、校外教學延期辦理；用餐需使用防疫隔板。