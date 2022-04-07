不是路易莎！「最推的平價咖啡」網友一致點名它：搭燕麥奶超讚

▲大家最推哪家平價連鎖咖啡店？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人為了提神，每天上班前一定要買一杯咖啡，就有網友好奇詢問，除了到超商買咖啡之外，大家覺得哪家連鎖咖啡平價又好喝呢？貼文曝光後，眾多品牌被底下網友狂推，其中，讓最多人點名的則是「Cama」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「心目中最好喝的平價咖啡」為題發文，提到連假結束後，真的很需要咖啡醒腦，平時他大多是到公司附近的超商買咖啡，看哪間人少就買哪間，不過進公司後，他就注意到很多同事都是在連鎖咖啡店消費。

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原PO表示，路易莎、Cama、捷運販售的嚴選咖啡都有各自擁護者，在這麼多連鎖店當中，大家覺得最好喝的平價咖啡非誰莫屬？還是口味其實都差不多呢？

▲不少網友都點名Cama。（圖／業者提供）

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「路易莎莊園拿鐵好喝」、「認真說，路易莎手沖水洗耶加雪菲」、「星巴克好喝，半價的時候比路易莎、Cama都便宜」、「最近買到伯朗細瓶身的鐵管咖啡還不錯」、「我只喝偉恩咖啡或85度C」、「85度C沒人推？我喝好喝啊」、「歐客佬白色包裝的濾掛」、「推薦金勾杯濾掛咖啡」

其中，被最多人的點名的則是Cama，「絕對是Cama」、「Cama+1」、「Cama！燕麥奶冬天喝熱的超讚」、「Cama和威爾貝克」、「Wilbeck但點很少，不然就Cama」。但也有人感嘆，「連鎖就Cama，但漲價了、不平價了」、「Cama漲價了嗚嗚」。

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