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4月本土飆1459例「升回三級機率多少？」　網答案一面倒：會民怨

▲▼微解封後台北市內主要夜市紛紛有限度恢復營業，但處在萬華重災區的華西街夜市及其週邊幾個街區的夜市，則是要暫停業到7/26，後續能不能恢復營業還要看三級警戒是否能降級。（圖／記者湯興漢攝）

▲去年三級警戒街景。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增382例本土確診個案，續創今年新高。對此，就有網友不禁好奇詢問，這樣升三級警戒的機率有多少？貼文曝光後，底下網友答案一面倒，「要升上一週就升了」、「我猜要類清零、類共存」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「破三百例了，升三級的機率是」為題發文，提到今天本土病例突破300這關卡，一次新增382例，如果之後確診數還照此幅度繼續上升，升三級警戒的機率大概有多大？

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貼文一出，底下網友紛紛回應，「一定是0」、「再升就翻臉了啦」、「要清零連假前就該升了」、「升級了，大家不能玩跟內用，會民怨耶」、「還在升三級，想坐牢自己關在家裡啊」、「0，粗暴問題別再問了」、「時空背景不同」、「沒錢再發振興券了，所以不會升」。還有不少人直喊，「新台灣模式」、「0，正常生活、積極防疫，新台灣模式」、「問幾次，新台灣模式」。

▲▼4/7新增病例縣市分布。（圖／指揮中心提供）

▲今天新增382例本土病例。（圖／指揮中心提供）

今天本土新增382例個案，分別是基隆市41例、台北市87例、新北市111例、桃園市28例、新竹市3例、新竹縣7例、苗栗縣1例、台中市4例、彰化縣1例、雲林縣2例、嘉義縣8例、台南市5例、高雄市59例、屏東縣8例、宜蘭縣2例、花蓮縣16例、金門縣2例。

稍早記者會上，指揮官陳時中坦言，「清零已經是不可能」，未來一步步走，必然會與病毒共存，這段時間的努力是不要讓病毒爆發指數性成長，否則對社會壓力會太大。

總統蔡英文昨（6）日也說明防疫策略，應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零；同時，也不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情管控。

此外，陳時中上（3）月29日也曾表示，「原來警戒升降級標準，現在已不適用也不使用」，因為Omicron傳播力很高，若用原本的標準，怕整個社會嚇到，在經濟上恐怕完全不符合實際的需要，不過，控制疫情仍是需要的。

4月本土病例統計（截至今日共1459例）：

►4月1日+104例
►4月2日+160例
►4月3日+183例
►4月4日+133例
►4月5日+216例
►4月6日+281例
►4月7日+382例

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