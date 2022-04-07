大同108舊城再生基地　山林共生共好系列展

▲新竹山林共生共好系列展自4月7日起至4月30日舉辦。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府大同108舊城再生基地，自4月7日起至4月30日舉辦「新竹山林共生共好系列展」由或者文史書房團隊與元沛農坊、木酢達人共同企劃，以「森林融入每個人的生活」為核心，說明新竹住民與山林過往各類相互關係，包含日治時期新竹州的木炭榮景，以及當時軍方、民生所用等故事，以及今日林木資源的轉型，藉由實際的感官體驗，以觸摸、嗅聞、手做等方式，親近樹木與自然生態，重塑民眾對山林的認知。

日治時期，新竹因具備良好的地理、運輸條件，曾大規模植樹，將木炭供應臺灣各地及日本，創造興盛的木炭產業榮景。當時因新竹州多山林環境，且有鐵路的運輸之便，加速產業的發展，產量超越其他地區所產，被稱之為「台灣的木炭王國」，更直接決定北部的木碳能源價格，帶動磚窯、陶瓷業、製糖廠在的蓬勃發展。

林木資源，在新竹的角色從過去的木炭能源依賴，到現在轉為走向新的生活融入，木炭構體完整者可化身療癒的家飾品「炭盆栽」，薄小炭體可用於日常的除溼、除臭，或結合風水、文創成為另類好玩的產品，甚至生產「生物炭」，做為農用資材原料之一，如種植仙草、草莓等需要的地膜。以生物炭混合製成的環保地膜，汰換時可直接分解進土壤，同時炭的多孔隙又可留住微生物改善土質；另外，成炭過程的水煙，蒸餾成「木酢液」，可再調和成各式天然清潔用品。

本次展覽將透過不同木頭的切片，帶領民眾認識新竹木種、年歲，以及過往使用途徑等，讓民眾由感官的體驗重回這段歲月。此外，藉由木作、木炭、到木酢液等多元利用方式，校園、行道樹、公園，以及果園蒐集而來的林業廢材不是垃圾，而是在地珍貴的資源，串起了另一條森林循環經濟的生態產業鏈。

4月7日展覽開幕當日晚上7點，元沛農坊團隊，將帶領大家動手製作自己的「生態瓶」，在觀展之餘更能親手創造一個生態圈，瞭解林木的認知，喚起我們與自然共譜的美好生活，讓永續的名詞成為未來新竹學的一部份。

更多活動資訊，請上粉絲專頁搜尋「大同108舊城再生基地」https://www.facebook.com/DaTong108 ，或於平日9:00-17:00至大同108舊城再生基地(新竹市大同路108號) ，可提供民眾現場諮詢。