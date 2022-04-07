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恐怖Omicron可一傳十！　台大院長拿科學數據疾呼：老人快打追加劑

▲▼台大醫院院長吳明賢。（圖／指揮中心提供）

▲台大醫院院長吳明賢。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

近來國內疫情多點爆發，而新冠疫苗第三劑追加劑的接種率約51.29%，還有努力空間。台大醫院院長吳明賢今日特別提醒，現在流行Omicron傳播力強，國際資料顯示約是「一人可傳十人」，雖然嚴重度和致死率下降，但根據美國CDC統計，98%重症死亡個案沒有打第三劑，疾呼長者、有慢性心肺、糖尿病患者等高風險族群，應該盡快接種追加劑。

本月開始每天確診本土個案破百，到今天單日已新增382例本土個案，創今年新高。根據指揮中心統計，國內新冠疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 83.51%、第 2 劑 78.55%、基礎加強劑接種率 0.83%、追加劑接種率 51.29%。

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指揮中心疫情記者會特別邀請台大醫院院長吳明賢進行專業分享，吳明賢指出，現在新冠肺炎病毒已經從Delta轉變成Omicron，就本土與國外資訊來看，國際估算R0=10，相當於1人可傳給10人，遠高於之前變種，但現在確診重症、死亡率不如之前Delta。

▲▼台大醫院院長說明手板。（圖／指揮中心提供）

▲▼台大醫院院長說明手板。（圖／指揮中心提供）

▲▼台大醫院院長說明手板。（圖／指揮中心提供）

吳明賢指出，現在最重要面對的是傳染力強，整體要清零已經不容易，所以指揮中心有提前規劃，大方向改成「重症清零、減少死亡」，最重要是保持醫療量能，而個人ABC要持續做好做滿，包括口罩、洗手、社交距離，除了保持個人安全也可以減少散佈。

吳明賢也提到，其實過去兩年多台灣疫情守得相當好，所以過去常開玩笑說「台灣跟其他國家是平行時空」可以照常舉辦活動，這是因為我們在做很多決策的時候「相信科學」。

吳明賢強調，接種新冠疫苗，特別是第三劑追加劑的重要，最近美國CDC有一個資料，分析21家醫院重症跟死亡案例一共1440人，當中沒接種疫苗這1133人，相當有8成，進一步看個案中有完成三劑接種僅有30人，約佔2％，換句話說，有98％是沒把疫苗打好打滿。而其中更危險對象包含老年人跟有慢性心肺及糖尿病患者，應該要趕快去做加強注射。

目前網路也有相當多疫苗副作用與感染風險等分析，吳明賢則強調，以色列或英國大規模疫苗接種分析皆顯示，不管是Delta或者Omicron，疫苗在減少重症及死亡的效果都是一樣的，雖然有人說沒辦法阻擋突破性感染，但即便不幸感染，也會屬於輕症或無症狀。

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