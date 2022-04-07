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校園師生染疫頻傳　北市規劃：4行政區淪陷「全市停課」

▲▼無縣市最新消息。

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情升溫，教育部統計全台14縣市中有128所學校、幼兒園停課，其中台北市高中以下停課學校為20校，衛福部長陳時中7日坦言，會檢討停課標準，縮小匡列範圍，預計下週指揮中心會議定案。台北市教育局今指出，為因應疫情，倘若台北市有4個行政區皆達到三分之一學校全校停課，就會考慮台北市全市停課。

台北市高中以下學校，共計20校停課，其中全校停課為8校，部分班級停課12校，總計8345名師生受到影響。台北市議員吳世正於台北市議會教育委員會中表示，未來恐怕確診數會再往高峰攀，台北市現有防疫方案一定會有漏網之魚，尤其12歲以下學生沒有接種疫苗，因此要有預備方案。

台北市教育局副局長陳素慧回應，停課範圍包括268所北市公私立高中以下學校、600多家幼兒園，目前防疫指引規範，一個行政區有三分之一學校停課，就會採取全行政區停課；但是近期調整停課標準，倘若全市有4個行政區達到三分之一學校全校停課標準，就會考慮台北市全市停課。

另外，關於台北市某學校柔道隊群聚案，陳素慧指出，截至6日共有11、12名師生確診，但目前防疫停課標準以班為單位，使一個柔道隊群聚，卻讓整間學校都得配合停課，未來將與中央討論校園群聚停課標準。

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