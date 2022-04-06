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東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚：好療癒

記者鄒鎮宇／綜合報導

棒球隊跑路了！近日一段一影片在網路瘋傳，疑似屏東東港水源一街發生行車糾紛，黑車的男駕駛手持球棒砸車，卻被後方白車追撞，最後球棒男只能狼狽地逃回車上避難。影片曝光後，網友紛紛大讚「笑死，傻子遇到瘋子」、「人沒比車兇，終於見識到了」、「好可憐，+9嚇到沒力氣揮棒了」。

影片顯示，4月6日下午4時02分，一輛黑車逆向超車，直接攔在白車前方。隨後，黑車的男駕駛下車嗆聲，再走回車上拿球棒，直接往白車的擋風玻璃上猛砸，導致白車的擋風玻璃出現一片白色碎裂紋路。

▲▼東港「球棒猴」攔車砸窗！遇到高手轉身逃跑　影片被網讚爆：療癒。（圖／翻攝記者爆料網）

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▲▼東港一名持球棒攔車砸窗的男子，被白車追到逃跑。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼東港「球棒猴」攔車砸窗！遇到高手轉身逃跑　影片被網讚爆：療癒。（圖／翻攝記者爆料網）

此時，白車駕駛立刻倒車，直接朝著球棒男撞去，而球棒男當場嚇傻，用穿著脫鞋的雙腿繞圈狂奔，以差點跌倒的姿勢跑回黑車上避難，他也在半個人上車時又被白車追尾，而白車駕駛有如發瘋似的，不斷開始撞擊黑車。

球棒男被撞擊時還趁機拿球棒偷打白車反擊，但仍被白車用倒車撞到車門爛掉、雨刷狂甩，球棒男發現白車撞完要逃時，不顧少了一扇車門，也加速追上，整個過程發生在4分鐘內。

▲▼東港「球棒猴」攔車砸窗！遇到高手轉身逃跑　影片被網讚爆：療癒。（圖／翻攝記者爆料網）

▲白車不斷衝撞黑車，影片曝光後被網友大讚。（圖／翻攝記者爆料網）

該段影片曝光後網友紛紛留言，「超猛的啦，棒球隊跑的跟飛的一樣」、「當壞人遇到壞人」、「看了好爽，要是我也會這樣做，要告一起告看誰厲害」、「有丙式以上就放心撞吧」、「白車才是真的帥，8+9碰釘子了吼，舒服」、「還知道連續撞擊要用屁股，專業」、「解決瘋子的方法就是要比他還要瘋」、「觀念正確，遇到逼車的在車內最安全」、「好療癒，白車根本神勇！偶像」。

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