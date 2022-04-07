「彈簧刀無人機」軍援到了！　美國防部：開戰前有烏軍在美學操作

▲ 美國海軍陸戰隊去年演習操作的彈簧刀無人機使用Switchblade 300 10C系統。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月底揮兵烏克蘭以來，美國持續加碼對烏軍援，3月中宣布提供致命的「彈簧刀」無人機（Switchblade），現已送抵烏國。五角大廈官員6日也透露，早在開戰前就有一批烏克蘭士兵為學習操作彈簧刀無人機，在美國接受訓練。

根據《衛報》，美國國防部發言人柯比（John Kirby）6日在記者會上說明，俄國侵烏以前就有非常小批的烏克蘭士兵在美國，「我們趁他們還在美國時，為他們進行幾天的彈簧刀無人機操作訓練，這樣他們就可以回國訓練烏克蘭軍隊的其他人。」他隨後補充，受訓人員不到12人。

柯比也提到，美國提供的100架彈簧刀無人機已於本周稍早送達，很快就會交到烏克蘭手中，由於彈簧刀並非烏軍常用的武器系統，因此需要安排培訓，但操作上並不複雜，未來烏軍若有需求，美國也會尋找其他適當的機會，提供更多培訓。

彈簧刀無人機為一種滯空彈藥（loitering munition），因發射時會彈出葉片狀的翅膀而得名，又稱神風無人機，威力強大且攻擊精準，會自動搜索目標進行自殺攻擊，能攜帶彈頭在撞擊時引爆。

彈簧刀最初的版本是美軍在阿富汗所使用，體積小到可以裝進背包，後來研發出體積較大的版本，攜帶的炸藥足以摧毀裝甲車，但五角大廈並未透露向烏國提供何種版本。

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