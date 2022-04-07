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社會 社會焦點 保障人權

夾玩偶有心跳！夫妻檔賣陸製血氧機撈200萬下場曝...1業務身亡

▲▼ 血氧機 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲澄希公司林姓夫妻負責人以「計步器」名義從大陸進口血氧機販售，海撈230餘萬元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

玩偶有心跳！澄希公司負責人林金宗、郭昕怡夫妻看準疫情嚴峻，國內許多病患因「快樂缺氧」而喪生，市場對血氧機需求大增，竟從大陸以約170至210元台幣訂購5100台血氧機，再以360至1200元高價轉售，不法獲利共232萬餘元。士林法院今（7日）宣判，依共犯販賣非法輸入之醫療器材罪，判處林金宗、郭昕怡有期徒刑5月、3月，可易科罰金。

去年5月間新冠肺炎嚴峻，開設澄希貿易公司林金宗、郭昕怡夫婦見國內出現多起「快樂缺氧」死亡病例，發現血氧機商機大增，先後向大陸廠商以每台價格約台幣170-340元，訂購陸製LK-87型及FDA型血氧機共5100台，並以「計步器」名義矇混進口，便指示公司徐姓業務以每台360元至1200元不等價格，出售給台北等各縣市診所、藥局，從5月底至7月初合計銷售額為232萬2864元。

去年7月初，台北市調處女調查官因看到有民眾從藥局購買血氧機測試玩偶，竟出現血氧、心跳反應的新聞，於是親自到藥局購買同款血氧機夾布偶實測，果真見到血氧機夾在沒有生命的布偶，竟然能測得血氧濃度，並向上通報。

▼無生命玩偶竟測出血氧。（圖／詹姓男網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 血氧機大缺貨　一個動作揪假貨！（圖／詹姓男網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

為健全醫療器材管理制度，醫療器材管理也從「藥事法」中抽離，2021年5月1日《醫療器材管理法》正式生效。因林金宗雖辯稱是運動型血氧機，又宣稱有測血氧療效，加上盒內附有說明書，因此判斷為醫療器材，就算血氧機可測出血氧、心跳，也屬非法輸入。

林金宗夫婦被依法起訴，檢方審酌被告案發後坦承犯行並表悔悟，主動繳納部分犯罪所得50萬，並表示自己經濟困窘，極力彌補所造成的損害，建請法院從輕量刑，以示衿恤。

今（7日）士林地方法院依共犯未經許可輸入及販賣醫療器材罪，判處林金宗、郭昕怡有期徒刑5月、3月，可易科罰金，澄希貿易公司因其代表人執行業務，販賣未經核准之醫療器材罪處罰金20萬，已扣案50萬犯罪所得沒收、未扣案犯罪所得182萬2684元，如全部或一部不能沒收時，追徵其價額、689個血氧機均沒收。另外徐姓業務今年3月16日已身亡，諭知公訴不受理。

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