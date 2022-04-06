索取踴躍！基隆「愛心篩檢」　中山區4650快篩試劑領取一空

▲基隆市啟動「全民防疫、愛心篩檢」。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市啟動「全民防疫、愛心篩檢」發放作業，今（6日）下午輪由中山區發放家用快篩試劑。中山區共24個里計4萬5435人，市府依人口數比例的10%配發到轄區24個領取站計4650劑，皆全數發送完畢。

基隆市政府表示，與已發放的仁愛及七堵兩區狀況雷同，中山區各里領取站未到下午1時30分，許多里民都已經陸續排隊等候領取篩劑，尤其是中山區轄內人口數最多的和慶里；因里內有大型社區，很早就出現將近50公尺蜿蜒的排隊人潮；據統計不到下午3點已經有民治、協和、西康、西榮、中山、居仁、安民、西定、通明、德安及中興等共11里已將配送數量發送完畢。

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民政處長王榆森表示，中山區因地勢關係，許多里民都居住在地勢較高的地方，但仍有許多民眾主動前往領取篩劑，顯現民眾對自我健康監測及社區防疫的重視，且也多肯定這次市府的篩劑發放計劃，希望能有效及早發現社區感染源。

王榆森說，同樣中山區里民也有反映各里分配家用快篩試劑數量不足等問題，民政處表示，市府將會視各區領取及回報狀況予以機動性及滾動式來調配，並輔以多元管道讓有意願來參與的民眾都可以領取試劑。

今日中山區轄區24個里領取站發送快篩試劑量計約4650劑，於下午5時皆已發送完成，發送比例為100%。民政處統計這兩日共三區（仁愛、七堵及中山區）配發快篩試劑累計為1萬4055，發送比例100%。

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