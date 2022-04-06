　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

索取踴躍！基隆「愛心篩檢」　中山區4650快篩試劑領取一空

▲家用,快篩,試劑,新冠肺炎。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆市啟動「全民防疫、愛心篩檢」。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市啟動「全民防疫、愛心篩檢」發放作業，今（6日）下午輪由中山區發放家用快篩試劑。中山區共24個里計4萬5435人，市府依人口數比例的10%配發到轄區24個領取站計4650劑，皆全數發送完畢。

基隆市政府表示，與已發放的仁愛及七堵兩區狀況雷同，中山區各里領取站未到下午1時30分，許多里民都已經陸續排隊等候領取篩劑，尤其是中山區轄內人口數最多的和慶里；因里內有大型社區，很早就出現將近50公尺蜿蜒的排隊人潮；據統計不到下午3點已經有民治、協和、西康、西榮、中山、居仁、安民、西定、通明、德安及中興等共11里已將配送數量發送完畢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民政處長王榆森表示，中山區因地勢關係，許多里民都居住在地勢較高的地方，但仍有許多民眾主動前往領取篩劑，顯現民眾對自我健康監測及社區防疫的重視，且也多肯定這次市府的篩劑發放計劃，希望能有效及早發現社區感染源。

王榆森說，同樣中山區里民也有反映各里分配家用快篩試劑數量不足等問題，民政處表示，市府將會視各區領取及回報狀況予以機動性及滾動式來調配，並輔以多元管道讓有意願來參與的民眾都可以領取試劑。

今日中山區轄區24個里領取站發送快篩試劑量計約4650劑，於下午5時皆已發送完成，發送比例為100%。民政處統計這兩日共三區（仁愛、七堵及中山區）配發快篩試劑累計為1萬4055，發送比例100%。

【更多新聞】

基隆「愛心篩檢」驗出8確診　林右昌讚有效：不會有人拿不到

快訊／基隆+26新增23足跡　廟口夜市、麥當勞、幼兒園入列

索取踴躍！基隆愛心篩檢　七堵區5165快篩試劑全數發送

快訊／北海岸死亡車禍！轎車撞擊咖啡店老闆…他噴飛30米傷重不治

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
小S崩潰逼問張惠妹：我不懂，你為何要躲我？
快訊／北市曝9確診足跡！信義威秀、新光三越、Sing Go、
呼籲家戶用電要節電！王美花：現在電費太便宜了
身分證拿出來！「中2碼」鍋免費吃到飽　肉片無限續點
車手視角震撼片曝！打龜號飆8.72打趴杰爺　8萬人同場歡呼
女星赴陸當帶貨網紅　口罩「單個賣1250」網收到氣炸：像內褲
疫情大爆發！「本土校園單日暴增79例」創新高紀錄
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

接棒羅智強選台北市議員　國民黨29歲新人政見高喊「消滅機車族」

索取踴躍！基隆「愛心篩檢」　中山區4650快篩試劑領取一空

校園疫情大爆發！本土校園單日暴增79例再創新高紀錄

不斷更新／校園疫情連爆　全台13縣市120校停課防疫

快訊／北市麗山國小「5學生確診」！全校停課到4／10

手搖飲水果茶自帶「產銷履歷」！人妻傻喝吐5個字...網笑：好幽默

IKEA兒童遊戲區有確診足跡　業者宣布關閉一週

基隆「愛心篩檢」驗出8確診　林右昌讚有效：不會有人拿不到

花蓮+8！新增50確診足跡　煙波花蓮、太魯閣晶英、好樂迪入列

回婆家掃墓！小姑變臉「外人幹嘛來」　她超委屈：女兒被嗆賠錢貨

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

韓國人在苗栗路不熟＋丟手機　深夜回餐廳老闆竟未關門等她

接棒羅智強選台北市議員　國民黨29歲新人政見高喊「消滅機車族」

索取踴躍！基隆「愛心篩檢」　中山區4650快篩試劑領取一空

校園疫情大爆發！本土校園單日暴增79例再創新高紀錄

不斷更新／校園疫情連爆　全台13縣市120校停課防疫

快訊／北市麗山國小「5學生確診」！全校停課到4／10

手搖飲水果茶自帶「產銷履歷」！人妻傻喝吐5個字...網笑：好幽默

IKEA兒童遊戲區有確診足跡　業者宣布關閉一週

基隆「愛心篩檢」驗出8確診　林右昌讚有效：不會有人拿不到

花蓮+8！新增50確診足跡　煙波花蓮、太魯閣晶英、好樂迪入列

回婆家掃墓！小姑變臉「外人幹嘛來」　她超委屈：女兒被嗆賠錢貨

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

快訊／日本將對106國「解除邊境管制措施」

羅智強續選遭黨內嗆「很弱」！顏寬恒：國民黨這艘大船將沉入大海

名嘴購物贈品被漏去討回　收銀員反說「要注意」網：怎變客人的錯

布查亂葬崗遺體恐達「300具」　俄軍繼續攻擊平民

龍劭華遺作上檔倒數　柯叔元仰望天空「龍哥在看吧」女兒台下險淚崩

快訊／北市曝9確診足跡！信義威秀、新光三越、Sing Go、酒店入列

先探／冷門變火熱　誰是下一個特化股王

「花田餐桌」VIP座賞山、海芋唯美風光！花藝DIY打開五感小旅行

小S揭夜店內幕　崩潰逼問張惠妹：我不懂，你為何要躲我？

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

不斷更新／全台13縣市120校今停課防疫

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

本土+281！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

即／快訊／高雄+37炸出爆量足跡！漢神巨蛋、汽旅入列

IKEA餐廳「情侶1舉動」暖到飆淚！全場戰翻

獨／3歲女童流濃鼻涕2月　醫夾出「黃綠蚵仔」

女員工求加班又檢舉　老闆：好心沒好報

不斷更新／全台11縣市73校明天停課

廖老大「8.72秒是什麼概念？」　鄉民揭1點喊猛

今本土增281例！分佈17縣市　新北市115例最多

漢神巨蛋疑確診者足跡！鼎泰豐30員工一度被通知採檢隔離

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

快訊／打龜號零四測試出爐！　飆8.72秒打龜成功

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

不斷更新／全台13縣市120校今停課防疫

安孝燮爆死會了！年糕湯傳情照瘋傳　穩交5年女友疑是《柔美》賽理

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

快訊／新北+115最新足跡　全聯、寶雅、家樂福、健身房、電影院入列

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

本土+281！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

更多

最夯影音

更多
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面