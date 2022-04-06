六都唯一！桃園人口數正成長　平均年齡約40.51歲最年輕

▲民政局長陳靜航進行「移動的桃園－人口變動趨勢分析」專題報告。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日於市政會議，聽取民政局「移動的桃園－人口變動趨勢分析」專題報告後表示，截至今年2月底，桃園人口數為226萬9,997人，較改制直轄市前增加21萬1,669人，人口平均年齡約40.51歲，為六都中最年輕的城市，且相較去(2021)年全國總人口數減少18萬5,922人的負成長狀態，桃園市2021年度仍成長3,584人。

鄭文燦說明，這也是去年六都唯一人口數正成長的城市，在少子化、高齡化的背景下，呈現正成長的趨勢，相當不容易。桃園去（2021）年桃園出生人數為2萬210人，死亡人數為1萬4,158人，因此自然增加數有6,052人；此外，依戶籍法規定，出境2年以上者，應為遷出登記，尤其去年受疫情影響，代辦遷出國外人數共計1萬5,434人，約為往年的3至5倍，也因此桃園去年遷入人數為10萬1,473人，遷出人數為10萬3,941人，減少2,468人，呈現負成長的現象。

鄭文燦表示，人口統計資料作為各局處及區公所業務參考用途，人口成長率不僅反映當前的施政績效，人口成長紅利也促進企業投資。目前許多移居家庭選擇桃園作為追求人生夢想的第一站，市府也會持續努力，打造桃園為宜居宜業、好工作好生活的城市。

副市長李憲明表示，桃園人口數已近227萬人，雖然近年在戶籍法的影響下，逾期未返國的國民被除籍，相信在疫情結束後，社會增加負成長的現象會改變；未來市府團隊會持續努力施政，讓市民有感，也讓更多人選擇桃園作為就學、就業及定居的地方。