冷血行兇擊斃咖啡商　帽T殺手終向被害家屬道歉：我做錯事了

▲帽T殺手黃泳群(中)逃往大陸被遣返回台，並收押至今近4個月。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

「帽T殺手」黃泳群去年（2021年）在新北市新店區，涉近距離槍殺一名何姓咖啡商，今被台北地檢署依殺人等罪嫌起訴，台北地院今下午召開接押庭，黃男認罪並向死者家屬說「很抱歉，我做錯事了」，請求從輕量刑，共犯張景欽堅稱「事情不是我做的，我覺得我是無辜的」，希望交保跟家人團聚，共犯陳憲民堅稱僅居間交錢，沒參與殺人計畫，法官當庭裁定3人均羈押禁見，可抗告。

法官裁定理由指出，3人均涉犯殺人、《槍砲條例》等重罪，嫌疑重大，均有逃亡之虞，因本案主謀許男在逃，黃男與張男、陳男都有勾串、滅證之虞，且犯行危害社會秩序甚鉅，無其他方式可擔保後續審理，有羈押理由與羈押必要，若不服裁定，可抗告。

黃男今在接押庭承認犯罪，供稱事發當天就搭機離境，逃到對岸被遣返回台，他表示對死者家屬「很抱歉」，坦承「我做錯事了」，請法官從輕量刑，黃男自稱有病在身，在看守所按時服藥就醫。律師指黃男已指認共犯，希望法官若裁定繼續羈押，可以不要禁見。

張男出庭否認犯罪，強調「不是我犯的」、「事情不是我做的」，希望法官讓他交保跟家人團聚，律師為張男辯護指出，雖有黃男指認等證述，但欠缺積極證據證明張男涉犯殺人、《槍砲條例》等重罪，無羈押必要。

法官訊問張男於案發當天在桃園機場被檢警拘提，是否要出國？張男宣稱當天要到柬埔寨洽談網路博奕生意，確實有出境計畫，但他堅稱本案與他無關，「我會隨傳隨到」，並說在押期間，看守所醫師開藥給他助眠，因為「我覺得我是無辜的」。

陳男聲稱沒參與殺人與《槍砲條例》等犯行，他僅居間轉交22萬元給黃男，其中2萬元是他欠黃男的錢，涉案程度輕微。律師為陳男辯護指稱，無法回推陳男參與共謀殺人，陳男也沒有勾串滅證之虞，希望交保。

新北市何姓咖啡商去年遭近距離4槍斃命，檢警追查發現，原來何男身兼「製藥師」，天道盟華山會成員許杜群（綽號阿杜）懷疑何男洩露組織毒品機密，透過另一黑幫「至尊盟」尊合會會長張景欽（綽號阿和），以600萬元代價找槍手黃泳群行兇。

去年（2021年）11月22日清晨，何姓咖啡商剛送完小孩上學，買了早餐正要進入家門，遭穿著帽T的「勇仔」黃泳群連開4槍倒地，何妻和女兒聽到聲響衝到門口，目睹至親倒臥血泊慘狀。

黃男經過2次變裝、轉搭計程車交通工具、並丟棄作案用槍彈，搭上預先買好票的班機逃往福建廈門，一落地就被由公安監控隔離在當地旅館隔離防疫，去年12月被遣返解回台，檢方依殺人罪嫌聲押禁見獲准，抽絲剝繭查出，中間人陳憲民（憲雞）曾送錢給黃的家人。

檢警持續追查發現，何男的暗黑身分是製作違法減肥藥的師傅，被黑幫懷疑洩漏製毒機密，因此遭人以600萬元代價買凶教訓，陳憲民不但陪同黃男去南部試槍，還在案發後送安家費、找律師，不過據了解，黃家只拿不到100萬元。

張男、黃男及陳男3人到案均被羈押至今，台北地檢署今（6日）依殺人等罪嫌起訴3人，其中張遭求處「最嚴厲之刑」，另外主嫌阿杜逃往杜拜遭通緝。