大寮白骨命案！只為20萬債務竟灌毒剪指　凌虐31小時致死棄屍

記者吳銘峯／台北報導

高雄大寮山區2019年間發現一具白骨，經過追查後，發現死者黃姓男子疑似與仇家丘兆義等人有20萬元毒品債務糾紛，在當年5月間談判後遭擄走，被強灌毒品、又被剪去小指，凌虐31小時致死，被棄屍山野。丘男一審遭重判16年、二審改判15年半，案經上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

本案發生於2019年5月間，丘男因為與黃男有20萬元的毒品債務糾紛，遂夥同孫姓、鄭姓2名同夥，駕駛出租汽車在高雄市苓雅區攔截騎摩托車的黃男，將他強押上車，載往汽車旅館。一夥人先以棍棒痛毆黃男，隔天凌晨2點多，丘男等人再帶黃男轉往高市彌陀區魚塭，繼續凌虐。

▲男子被發現時，已經成為一具白骨。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

黃男被拘禁期間遭丘男等人凌虐，除了木棒、球棒、廢棄電風扇痛毆以外，甚至用大型鐵剪斷黃男小指，並強灌他喝下摻有安毒的污水。黃男出現急性中毒症狀，意識混亂、身體劇烈痙攣、抽搐、翻白眼，口吐白沫後死亡。丘男等人將他棄屍大寮、小港交界高71線路邊草叢中。5個月後被發現時，屍首已成白骨。檢警偵查終結後，對丘男等人依照「殺人」、「遺棄屍體」等罪提起公訴。

一審法院審理後，將丘男重判有期徒刑16年、孫男判刑13年、鄭男判刑11年半。上訴二審後，改認定丘男是殺害黃男的主使者，仍重判有期徒刑15年6月，至於孫男、鄭男則改依「私行拘禁罪」，判刑3年6月與3年2月，2人為上訴先行定讞。全案僅丘男上訴第三審，最高法院1日駁回上訴定讞。