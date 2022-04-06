「綠色生活悠遊節」加碼活動　4／10騎桃園南崁溪送好康

▲「綠色生活悠遊節」加碼活動，將於桃園南崁溪畔登場。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



「2022綠色生活悠遊節」3月間甫落幕，市長鄭文燦加碼規劃「綠色生活悠遊節+環騎桃園漫步南崁溪」活動，10日下午1時，在桃園音樂之林公園舉行，全程約9.5公里，自備自行車參與騎乘即加碼贈送市集券100元。此外，活動騎乘路線有規劃4個集章點，民眾完成指定集章數量，即贈送環保好禮、市集券50元及自行車LED燈組等好康。

市府環保局6日表示，「綠色生活悠遊節 +」活動，在桃園音樂之林公園舉行，結合文化局、交通局、資科局、桃園區公所、蘆竹區公所、水環境巡守隊、太平洋自行車博物館、達瑞創新公司等桃園在地的自行車及電動自行車品牌等，以南崁溪河畔為中心點，結合地景藝術節、環保市集、音樂表演、集章活動、Plus好禮三重送及綠能運具體驗等，以自行車及健行等方式，邀請民眾以綠色運具悠遊南崁溪自行車道。

當天騎乘範圍以桃園區音樂之林公園為起點，沿南崁溪自行車道前進，至三民運動公園由青溪橋折返約2.5公里，並以蘆竹區光明河濱公園為終點站全程約9.5公里，光明河濱公園安排有文創市集、美食及音樂表演還有兒童直排輪體驗活動，自備自行車參與騎乘即加碼贈送市集券100元。

此外，活動騎乘路線有規劃4個集章點，只要民眾完成指定集章數量，即贈送環保好禮、市集券50元及自行車LED燈組，邀請市民朋友來到桃園最美的水岸自行車道，環騎漫步一起體驗零碳輕旅將河岸風光盡收眼底。



環保局表示，來到活動終點站蘆竹區光明河濱公園，則邀請桃園在地的樂團、知名布袋戲團及街藝表演者們接力演出，會場中有文創小物及創意美食等環保市集攤位，更邀請桃園在地的直排輪教練現場教學，讓大小朋友都可以輕鬆遊玩、運動。