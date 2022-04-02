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高雄男認喝啤酒出動老媽護駕拒測　僅罰2千4！沒罰18萬關鍵曝　

▲高雄男酒駕騎腳踏車拒測，罰2400元 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男酒駕騎腳踏車拒測，罰2400元 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名38歲周姓男子騎乘自行車搖搖晃晃，雖然戴著口罩仍看得出臉色通紅，立刻將其攔停下來，隨即警方聞到濃濃酒味，詢問是否有飲酒情事，周男承認有喝一瓶啤酒並打悲情牌哀求警方高抬貴手，這時該男母親也來到現場，請求原諒其兒子，但員警不為所動，欲進行酒測時，周男表示拒測，最後被罰款2400元。。

為遏止酒駕，相關新制於3月31日正式上路，根據刑法第185-3條，酒駕從處兩年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金；加重至可處三年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。酒駕致人重傷者，除了原本可處一年以上、七年以下有期徒刑，新增得併科100萬元以下罰金。酒駕致人死亡者，維持可處三年以上、十年以下有期徒刑，另增得併科200萬元以下罰金。

▲高雄男酒駕騎腳踏車拒測，罰2400元 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男酒駕騎腳踏車拒測，罰2400元 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

依道路交通管理處罰條例第35條，酒駕累犯的定義，從原本的五年內再犯，延長年限至十年內再犯；公路主管機關並可公布酒駕累犯者姓名、照片及違法事實。至於同車乘客的部分，連坐罰則從原先的600元以上、3000元以下罰鍰，提高至6000元以上、15000元以下。

酒後騎自行車的部份，仍維持舊制罰則，依道路交通管理處罰條例，電動自行車、或自行車酒駕上路，酒測值達0.15到0.25MG/L，處600到1200元罰鍰，超過0.25MG/L，則比照機車，依公共危險罪送辦，但而拒測僅罰2400元。

楠梓警分局也提醒除駕駛汽機車不得酒駕外，騎乘慢車，如自行車、電動自行車、電動輔助自行車等同樣不得酒駕，民眾勿以身試法，喝酒後就不要再駕駛騎乘交通工具，以免發生憾事。

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