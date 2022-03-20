快訊／菲籍選手參加自行車賽遭撞死！肇逃男落網　一查果然是酒駕

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

台灣自行車協會今(20日)在新北八里廖添丁廟舉辦「第12屆雙主場輪霸西濱自行車挑戰」賽事，清晨4時許一名菲律賓籍男選手騎自行車沿西濱公路前往賽事地點集合，不料卻在瑞平國小附近遭一輛轎車高速撞上，男子當場彈飛慘死，駕駛肇事後還火速棄車逃離現場。警方經追查後於上午9時許傳喚涉案的簡男(31歲)到案，發現其酒測值超標，訊後依公共危險、肇事逃逸等罪嫌送辦。

▲簡男撞到人後棄車逃逸。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，「第12屆雙主場輪霸西濱自行車挑戰」活動於20日上午6時30分開始，台北主場將由廖添丁廟（訊塘廣場）出發，沿著西濱公路，往苗栗縣後龍鎮水尾天文宮方向騎乘。而32歲的保姓菲律賓籍男子則是選手之一。事發前騎著自行車，準備到廖添丁廟報到，卻被轎車高速撞上，保男當場倒地，肇事駕駛見狀，竟不顧傷者棄車逃跑。

民眾見狀協助報警，警消獲報趕抵，發現保男倒臥血泊已無呼吸心跳，緊急送往淡水馬偕醫院急救，最後仍因傷重於上午5時47分宣告不治。

警方經調閱監視器畫面追查，於今上午9時40分許傳喚涉案的簡男到案，簡被查獲時滿身酒氣，經測後酒測值逾0.25mg/L，明顯已經超標，訊後依公共危險、肇事逃逸等罪嫌送辦，詳細事故發生過程還有待進一步釐清。

▼保男遭撞後彈飛一旁草叢，倒臥血泊當場失去呼吸心跳。（圖／記者游宗樺翻攝）