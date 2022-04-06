三峽體育師「1傳百」！侯友宜找到原因　中央縮短居檢惹禍

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

新冠疫情全台不斷升溫，新北市今新增115例本土個案，市長侯友宜下午防疫記者會特別點出「三峽某國小體育老師個案至今已影響上百例」，導致新北總確診數上升，而追根究柢發現，該師感染源來自於樹林某科技廠群聚案，也是中央政府入境居家檢疫14天改10天後的隱藏傳播鏈所導致。

侯友宜表示，三峽個案國小體育老師（案23606）的感染源，來自其在超商上班的姊姊（案23396），而案23396則是因樹林某移工眾多的科技廠群聚而染疫，對新北確診數目上升有絕對性關係，影響超過百例。

侯友宜進一步說明，從整個大方向來看，因為3月份時，3/23之前幾乎沒有本土個案，以後慢慢出現一兩個案，但3/7邊境管制從14天變成10天，提早解隔多少隱藏著隱形傳播鏈，這減少的天數有影響外，還有邊境開放移工的問題，樹林某科技廠就爆發大量確診個案，才框到足跡相關的超商，超商家屬又找到一名老師。

侯友宜說，這名老師是（柔道）科任老師，非常認真負責，在多個學校擔任運動型與社團老師，剛好碰上4/9全中運比賽，他帶著社團或學校代表隊的菁英們，加上他自己沒有症狀，在指導過程中，很多學校老師、學生被傳染了，才造成三峽區域這一波到現在為止，多個學校學生、老師及其家人擴散到兄弟姊妹，還有補習班、安親班。

侯友宜說，這個認真負責任的老師，完全可以體諒關懷，應更給予支持力量，對於很多老師、學生與家長這段時間辛苦很謝謝，大家一起面對，社區還是會做好密切監控。