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社會 社會焦點 保障人權

高雄雅閣會館疫情爆...15確診者來過　小姐素質佳「企二代最愛」

▲私人招待所掛羊頭賣狗口經營有女陪侍酒店 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲雅閣會館去年遭警方查獲違反防疫規定。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄疫情爆發，延燒進苓雅區中正二路上雅閣會館私人招待所，雅閣會館早在去年疫情期間，就被查獲有違規的情況遭罰，據曾去過的消費者表示，雅閣算是鋼琴酒吧和禮服酒店的綜合體，低調、隱密、安全，小姐年輕、素質高，成為不少政商名流、企業家二代的新寵。

▲私人招待所掛羊頭賣狗口經營有女陪侍酒店 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲雅閣會館去年遭警方查獲違反防疫規定。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

高雄市政府今天公布確診足跡，光是3月31日到4月1日，至少就有5名確診曾經進入消費，事實上，去年9月，警方發現雅閣會館假藉餐館之名，其實內是有女陪侍坐檯陪酒，要進店內還要先有通關密語，不是熟客還不一定進得去，警方進入店內稽查時，發現店內未依防疫規定設置隔板，立即對業者開單舉發，函請衛生局裁罰，並函報市府相關單位執行斷水斷電。

警方表示，稽查當時進入店內，裡面放著音樂，男男女女比鄰而坐開心聊天，約有20多名客人，沙發區除未依防疫規定落實「梅花座」，且桌上也沒使用透明隔板，已違反防疫規定；另外，該店登記為餐館業，但卻有陳姓等4名穿著火辣的女子坐檯陪酒。

據了解，雅閣為了規避警方臨檢取締，戒備相當森嚴，不僅派服務員在門口過濾客人，且只收熟客，進入店內還要有通關密語「您是誰介紹的？」，確認是認識的人，才能可以進入店內消費。

根據老司機透露，雅閣會館算是比較新型態的私人招待所類型，介於禮服酒店和傳統鋼琴酒吧之間，一樓是一區一區的座位區，二樓則是包廂，小姐也不是像酒店一樣，點了就來坐檯，到這裡的顧客也不是「有錢就是大爺」，店家都有經過篩選，小姐都在20歲左右，長相優，打扮也走時尚路線，不會有太濃的風塵味，還有小姐會向客人請教如何買房、投資股市，讓去慣酒店的消費者反而覺得新鮮。

據了解，在店內也不能太過「毛手毛腳」，開開玩笑吃吃小豆腐沒問題， 但想「進一步」就要靠顧客的手腕，這種另類的經營路線，反而受到部分政商界顧客的青睞，尤其顧客群普遍素質也不差，沒有「8+9」之類的客人，加上安全性高，疫情期間反而生意興隆，這次引發疫情擴大，讓低調的會館又成為鎂光燈焦點。

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