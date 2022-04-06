陸清零代價「危及」GDP目標　封控政策月損失數百億美金　

▲上海宣布繼續封控，全市核酸檢測。（圖／CFP）

記者任以芳／上海報導

Omicron變種株傳播速度太快，每日超過上千確診人數，難以「清零」。上海原定昨（5）日凌晨3時解封，官方宣佈繼續全市核酸採樣，實施「封控管理」。不少外媒分析，深圳封城一週已經損失6百億人民幣，上海封控對大陸和全球的影響非常巨大，可能危及大陸今年GDP目標，但北京主旋律依然是「清零」。大陸張伯禮院士最新喊話指出，「上海全市上下，全國上下都要統一思想、堅定信念，就是堅持精准防控、動態清零。」

時間拉回今年三月大陸兩會，中外媒體最關心話題除了烏俄衝突、中美問題和台海，大陸何時放寬以及放手動態清零政策，成為熱點話題，幾乎每一場重要的記者會都有外媒提問。外界得到答案都是，動態「清零」符合大陸國情，必須堅持有效率執行。

但堅持「清零」政策必須付出巨大代價，首當其衝就是大陸經濟。大陸國務院總理李克強兩會政府工作報告提出今年發展主要預期目標，包括大陸GDP增長5.5%左右；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口保穩提質。

▲上海分區封控，跨江大橋無車輛通行。（圖／CFP）

有港媒披露，先前深圳封城一週損失600億人民幣，上海損失將遠超這個數字。香港中文大學經濟團隊利用大陸近200萬輛貨車定位的數據研判封城影響，以實施封城的城市占中國大陸GDP兩成作為基礎。

報導認為，封控政策會導致大陸每月損失至少460億美元，相當於GDP3.1%的經濟產值。如果更多城市仿效上海或是實施更嚴厲居家措施，經濟成本將倍增。

外媒《彭博經濟》研究也指出，「上海是全球供應鏈中一個非常重要的節點，封控造成的損失也可能會向更大範圍蔓延。」上海封控對中國和全球的影響將超過科技重鎮深圳之前封城，兩者合計可能對大陸經濟造成自2020年第一季採取全國封鎖措施以來最大的衝擊，大陸GDP目標。

▲上海各居民繼續展開檢酸檢測。（圖／記者趙禕攝）

對於外界質疑聲浪，大陸官方並未針對經濟損失做出明確回應。主旋律依然持續「清零」政策，大陸張伯禮院士昨最新喊話，「當前上海全市上下，全國上下都要統一思想、堅定信念，就是堅持精准防控、動態清零。」

張伯禮表示，全國支持上海在盡量短的時間內控制疫情蔓延發展的趨勢，尤其要克服「小號流感，防疫過度」「重症率、死亡率低，沒有必要興師動眾」等錯誤認識，也要克服個別部門令行不止、自行其事的做法，堅決果斷採取中央統一部署，加強一線指揮，齊心協力戰勝這波疫情的反彈。