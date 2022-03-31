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中國封城每月損至少1.3兆！　航運巨頭：上海封控衝擊全球供應鏈

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

▲上海半封城。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球航運巨擘馬士基（Maersk）指出，上海因疫情封控將嚴重損害卡車運輸服務以及增加運輸成本，中國對COVID-19疫情的加強措施，將進一步衝擊全球供應鏈。中國封城的代價也極為高昂，根據估計將達每月460億美元（約新台幣1.3兆元）。

根據《專業海運物流》（MLP）報導，馬士基28日在給客戶的報告中指出，由於上海浦東及浦西採取分區分時封控，時間到4月5日，雖然機場和深水港保持開放，但上海卡車運輸將有30％會受到嚴重影響。此外信中也表示該公司在上海的倉庫會關閉到本周五，也就是4月1日，「以結果來說，物流遞送時間會更常，運輸成本如改道費和高速公路費用都可能會提升。」

▲▼仍在維持營運的貨櫃堆場附近道路，貨櫃車輛日夜大排長龍。（圖／記者趙禕攝）

▲仍在維持營運的貨櫃堆場附近道路，貨櫃車輛日夜大排長龍。（圖／記者趙禕攝）

美國大型攬貨業「SEKO」也表示，在封控期間浙江的工廠將會選擇在寧波港出貨，不會從上海出貨，「我們預期，從今天開始空運運費會大幅上漲，我們已經收到一些對歐洲詢價的天價報價。」

根據香港中文大學經濟學家最新估計，中國對COVID-19疫情封鎖措施的代價，將是每月460億美元（約新台幣1.3兆元）的經濟損失，約占GDP的3.1％，如果之後還有更多城市實施封城，影響程度將會更大。

上海作為中國經濟大城，是全中國最大港口和數百間跨國企業的總部所在地，嚴格封鎖就將造成中國實際GDP減少4％。瑞銀經濟學家汪濤表示，中國第一季經濟成長將放緩2％至3％，並預計3月份衝擊巨大。

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