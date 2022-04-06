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李秉穎：現在疫情策略就是「類共存」　點名各縣市快做1件事

▲▼李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日坦言，疫情「目前還沒達到高峰」。台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民也認為，「現在的人數還不算高點，單日破千人都有可能。」對於確診數持續上升，台灣要走清零或與病毒共存的策略引發各界討論，ACIP召集人李秉穎則認為，現在是「類共存」的灰色地帶。

黃立民提到本土疫情現況，現在的人數應該還不算是高點，「單日破千不是不可能，是有機會的，因為疫情發展很難說。」李秉穎今（6）早表示，依照陳時中所說「疫情還沒到高峰」，是有可能的，因為他最了解現在有多少隱形傳染鏈，當然可能預測還沒到高峰。醫師指出，傳染鏈愈多、愈不可能控制，加上防疫還是有放鬆，還是會漏病毒進來。

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李秉穎提到，現在採取的策略是，有人稱為「類共存」，也就是想共存但還沒到共存階段的灰色地帶，但若防疫有執行到位，不見得會擴散的很快。醫師指出，其實對比前幾個月就能看到，民眾心態已經沒那麼緊張，活動也呈現「類共存」，像是路上人潮或是賣場的狀況都還是相當擁擠，病例數自然也無法像之前控制那麼好。

李秉穎提醒，還是要盡量控制，避免短時間內出現大量病例，否則會有風險，一旦R值大於1，也就是1人平均傳染超過1人，沒有管控確診數也確實會很快就超過1千，但R值若能保持等於1，曲線就會是平的「我們也希望如此」。

另外，李秉穎也強調，「高齡族群接種率越高，台灣社會越安全，疫情開放也會更有效。」每個縣市首長都應該對於提升高齡者的疫苗施打率規劃辦法，因為老年人要提高接種率是最頭痛、也困難的事，連他自己都不知道該怎麼做才好。

至於國內疫情仍在上升，對於觀察期要持續到何時，李秉穎認為，其實現在一直在增加，也就沒有所謂觀察期，「一直都是觀察期」，而未來政策或許也需要調整，但要觀察病例數是否持平。經過了清明連假後，下個月又再度迎來勞動節連假及母親節，醫師表示，「連假已經不是重點。」

李秉穎指出，即使不是連假，路上或賣場同樣會人潮擁擠，危機也會持續存在，除非要禁止大型活動，可是我們戰略目標就是清零跟共存間的過渡期，控制疫情的同時，經濟不能付出太大成本。

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