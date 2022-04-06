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柯文哲稱比中央懂防疫　周玉蔻嗆：北市老人疫苗數據拿出來看看啊

▲▼資深媒體人周玉蔻。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲資深媒體人周玉蔻要台北市長柯文哲拿出北市長者疫苗接種率數據。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

台北市長柯文哲及新北市長侯友宜近日因國內疫情升溫，頻頻與中央槓上，除了質疑指揮中心指揮官陳時中的「新台灣模式」定位不明，柯文哲更說「其實怎麼做我們絕對比他更懂。」資深媒體人周玉蔻今表示，「不要胡扯了！」現在台北市高齡者還有多少人沒打疫苗，「你柯文哲知道嗎？可一天內告訴大家數據嗎？」

雙北市長對於中央的疫情戰略目標「正常生活、積極防疫」有不同看法，更引來各界討論。而陳時中4日在記者會上表示，地方若不懂所謂新台灣模式，可行文中央詢問，卻被柯文哲反酸「其實怎麼做我們絕對比他更懂。」對此，周玉蔻今（6）日在廣播節目指出，「柯文哲跟侯友宜不要胡扯了」，按照指揮中心既有的防疫準則還是不能變，有確診者該匡列、疫調都還是要做，口罩也要戴「這些有那麼困難嗎？」

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周玉蔻提到，接下來關鍵的是，「衛生局跟你今天打開電腦看看，台北市高齡者還有多少人沒打疫苗？」把所有北市安養院都掃過一遍。她直指「台北市老年族群有多少人沒打疫苗，你柯文哲知道嗎？特別是療養院、安養院，需要追加第三劑的人可一天內告訴我名單嗎？」ACIP召集人李秉穎也強調「老人家的安養機構是重點。」

周玉蔻直批，「為何不做？我告訴你們，就是因為現在疫苗夠，無法達到政治目的」她還酸「好心肝打疫苗那時效率之高！」

李秉穎說，「高齡族群接種率越高，台灣社會越安全，疫情開放也會更有效。」醫師也緩頰，每個縣市首長都應該這樣做，因為老年人要提高接種率是最頭痛、也困難的事，連他自己都不知道該怎麼做才好。

另外，國內疫情仍在上升，對於觀察期要持續到何時，李秉穎認為，其實現在一直在增加，也就沒有所謂觀察期，「一直都是觀察期」，而未來政策或許也需要調整，但要觀察病例數是否持平。經過了清明連假後，下個月又再度迎來勞動節連假及母親節，醫師表示，「連假已經不是重點。」

李秉穎指出，即使不是連假，路上或賣場同樣會人潮擁擠，危機也會持續存在，除非要禁止大型活動，可是我們戰略目標就是清零跟共存間的過渡期，控制疫情的同時，經濟不能付出太大成本。

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