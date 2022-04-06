警界趙又廷！偵查佐蘇信華「帥又會破案」獲選雲林模範青年

▲北港警分局的偵查佐蘇信華號稱「警界趙又廷」。（圖／翻攝北港分局、蘇信華臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

北港警分局偵查佐蘇信華多次偵破槍枝、毒品案件，平時擔任反毒、反詐騙大使，因帥氣的外表得到「警界趙又廷」的稱號，今年也獲選為雲林模範青年。

北港分局表示，雲林縣政府、救國團雲林縣團委會於上月31日表揚青年節27名優秀青年，其中北港警分局偵查隊偵查佐蘇信華多次偵破槍枝、毒品等案件，也擔任反毒反詐騙大使，工作表現相當亮眼而獲獎。分局長蔡培元表示，期許蘇信華帶著殊榮，在工作表現更上層樓，持續發光發熱

▲蘇信華獲選雲林模範青年。（圖／翻攝蘇信華臉書）



偵查佐蘇信華從事刑事工作6年期間，他連續偵破組織犯罪、強盜、毒品、槍枝及電信網路詐欺等重大刑案，對社會治安之維護及保護民眾生命財產安全上居功厥偉，也因為熱愛刑事工作，除了一般的刑事案件偵辦，他也不遺餘力的用心在反霸凌及預防學生犯罪的宣導，工作精神殊勘嘉許

分局長蔡培元表示，蘇信華辦案積極，對刑事工作十分投入，過程中不辭勞苦，也沒有怨言，遇事「膽大」與「心細」，讓他掌握比較多且更為具體的情資或線索，今年特別舉薦他代表分局參加社會青年的遴選，能如願獲選，實至名歸。

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