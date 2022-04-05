違停狂徒被叭竟狠打4寶爸！嗆「我是冬瓜標的人」　顏家說話了

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區昨日下午發生一起行車糾紛打人案，一名林姓男子指控，一輛自小客違停在紅線上，導致他必須迴轉兩次，遂按喇叭示警，未料對方副駕駛竟下車揮拳攻擊他的頭部10多下，並嗆聲「我是冬瓜標那邊的人辣」，事件造成林男頭、頸受傷，警方於今日上午循線將動手打人的徐姓男子通知到案，徐男否認向被害人強調是顏清標的人，警方詢後將他函送地檢署。另外，顏清標助理也表示，不認識這名徐姓男子。

▲徐姓男子揮拳攻擊林姓男子。（圖／民眾提供）

林姓男子（36歲）在臉書社團《爆料公社》PO文，他昨日下午1時許上班送貨，行經潭子區中山路二段、圓通南路口，準備往市區方向迴轉時，卻遇到一輛車違停在紅線上，導致他迴轉不易，須2次迴轉。

林男指出，當他按喇叭示警後，被對方回嗆「叭三小」，他回應「你們停的轉角處是紅線耶！」，未料，對方副駕駛竟下車朝他衝過去一頓猛打，還嗆聲說是前立委顏清標大哥那邊的人。林男委屈地說，「我只是一個平民的四寶爸賺錢養家餬口而已，還是也是要有後台，要混黑道加入幫派才能在台中市生存嗎？」

▲▼林男事後上網PO出自己的傷勢。（圖／截取自臉書）

警方調查，4日下午1時18分獲報，潭子區中山路二段發生行車糾紛案，到場時已無發生衝突，林男驗傷後當晚至潭子派出所報案，經調閱相關監視器，通知33歲徐姓男子到案說明，徐男供稱並未向被害人強調是「顏清標（冬瓜標）的人」，全案調查後依法送辦。

記者致電給顏清標助理詢問此案，助理表示知道有這個案子，但不認識案中的徐姓男子。