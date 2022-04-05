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社會 社會焦點 保障人權

曳引車滿載洋蔥卻在北車「卡關」 貨櫃高過天橋動彈不得警開罰

記者張君豪／台北報導

4月4日傍晚17時許，北市交通樞紐台北車站旁發生一輛大型曳引車行經市民大道、承德路口，卻因車台後方曳引貨櫃高度過高，無法通過路口天橋，加上大型車在該路口根本無法迴轉改向，造成市民大道車流回堵，所幸轄區大同警分局派員到場疏導排除。

▲4日下午一輛大型曳引車行經台北車站承德路、市民大道路口，發生貨櫃過高無法通行窘境。（圖／記者張君豪翻攝、翻攝爆料公社）

▲4日下午一輛大型曳引車行經台北車站承德路、市民大道路口，發生貨櫃過高無法通行窘境。（圖／記者張君豪翻攝）

▲4日下午一輛大型曳引車行經台北車站承德路、市民大道路口，發生貨櫃過高無法通行窘境。（圖／記者張君豪翻攝、翻攝爆料公社）

▲4日下午一輛曳引車行經台北車站承德路、市民大道路口，發生貨櫃過高無法通行窘境。（圖／翻攝爆料公社）

大同警方表示：當時這輛由高雄北上的曳引車貨櫃載滿洋蔥，駕駛沿市民大道東往西行駛，疑因路況不熟，行駛至市民大道、承德路口時，發現車輛貨櫃高度高於天橋，根本無法通行，大型曳引車當時卡在承德路、市民大道路口動彈不得引發車流回堵、大同警方獲報後派遣警員至現場疏導排除，警員依法製單告發。

大同警方指出、該處天橋設有限高3.8公尺標誌，該車已違反《道路交通管理處罰條例》第60條2項3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」規定，可處罰900元至1800元罰鍰，倘若駕駛魯莽硬狀，有可能造成天橋毀損恐面臨高額求償費用，警方呼籲駕駛人駕駛車輛應注意道路上之各項標誌，避免一時疏忽影響行車安全。

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