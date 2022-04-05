普丁限制「不友善」國家簽證　外交部：台灣未列入

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

俄羅斯總統普丁4日簽署命令，對部分「不友善」國家祭出簽證限制，回應制裁。對此，外交部5日表示，經查目前相關措施對象限於歐盟、挪威、冰島、瑞士及列支敦士登等國，「台灣並未列入，對我國人目前沒有立即影響」。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於4日簽署命令，針對若干國家宣布「暫停」申請俄國簽證的簡化措施；命令同時授權俄國外交部及相關權責機關，如果外國公民及無國籍人士對俄國、俄國人民及合法機構採取不友善的作為，均可以實施入境限制。

外交部表示，經查證，俄羅斯政府至今針對「不友善國家」中實施簽證反制措施，目前對象限於歐盟、挪威、冰島、瑞士及列支敦士登等國，台灣並未列入，因此對我國人目前沒有立即影響，「台灣也遭列入簽證限制」是不正確的訊息。

另外，自2021年8月24日起，俄羅斯政府重新開放我國籍人士申辦簽證且不限制簽證類別，目前由於疫情因素，俄國尚未開放線上申辦電子簽證。外交部至今也沒有接獲國人反映有申請俄國簽證遭拒的情形。

外交部強調，將持續密切掌握俄國公布的最新簽證資訊，根據其公布內容評估後續對我國的影響，並適時採取必要的因應作為。

