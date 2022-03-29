落單女在公車上遭拉上衣+啃咬胸部　猥褻男無罪理由曝

▲領有中度身心障礙證明闕姓男子，搭乘公車時，侵犯同樣領有中度身心障礙證明女同學。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市闕姓男子與小蓁（化名）為國小特教班同學，2018年間，闕男見小雪單獨搭公車，竟直接緊鄰坐在她右側，車行期間，拉下小雪上衣強行親吻及啃咬胸部、乳房，小雪尖叫大吼後開始哭泣，遭同車乘客發現出聲制止，司機也立刻報警處理。士林地院審結，認為闕男在侵犯時，無法辨識當下是違法行為，判決無罪。

判決指出，闕男領有中度身心障礙證明（障礙類別為第1類、第7類），與領有中度身心障礙證明的小雪，曾為國小特教班同學。

2018年10月間，闕男從工坊下課後搭乘公車返家時，見小雪單獨1人乘坐在雙人座椅旁有空位，立刻坐在她右側，車行期間，闕男竟轉身拉下小雪上衣後強行親吻及啃咬小雪胸部、乳房，隨後小雪立刻放聲大哭，闕男仍繼續強吻小雪臉頰，並將手伸入內褲裡面觸摸外陰部，強制猥褻得逞。

同車謝姓乘客察覺狀況有異出聲制止，並向公車司機反應，司機也立刻將公車停下等待警方到場。

法院審理後，認為闕男在案發前歷次身心障礙鑑定結果、就學、就醫病歷資料、案發後對偵審過程反應，已無法辨識猥褻時是違法的，若對他施以刑罰，已難達刑事處罰目的，故判無罪。