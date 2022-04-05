上海封城獸醫與17隻動物同居　主人撿落葉模擬戶外讓毛小孩「方便」　

▲在上海的獸醫師虞喆為了就近照顧動物們，已經在醫院住了18天。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海Omicron疫情持續，部分家中有寵物的飼主都很困擾，不僅隔離期間寵物照護令人擔憂，居家封控時，毛小孩的外出「方便」習慣也要改變。一位在上海黃浦區寵物醫院工作的獸醫師，自1日起便和17隻動物患者生活在一起，也有經營寵物店的老板，自封控前便住進店裡，和8隻小貓同居，一同等待著解封日來臨。

▲寵物店老板KK在上海封控前便搬進店裡和8隻小貓同居。（圖／翻攝新民週刊）

《新民週刊》報導，經營寵物店的老板KK自3月29日開始，為了照顧寵物館（店）裡的貓貓，獨自一人住進了店裡，「陪伴我的就是泡麵、煎餃和8隻可愛的小貓。」

KK提到，在特殊時期，封控不能出門，有些大狗就要在家上廁所，「這對狗來說就很奇怪，而且牠們大概也上不出來，我朋友為了讓家裡的柯基上廁所，在家模擬了戶外，但狗子並不領情。」

▲有飼主在封城期間在家中模擬戶外場景讓毛小孩「方便」。（圖／翻攝新民週刊）

當KK決定要睡在寵物店時，先去超市買了兩大袋泡麵、麵包、一盒雞蛋、大盒牛奶、泡菜湯、煎餃以及很多咖啡。KK表示，浦西1日封控前，大概是開店以來最忙碌的日子，很多飼主在網上給寵物買東西到不了，只好到我們店裡來買，「不少人已經出現了囤貨的心態，賣到最後，感覺店裡要被搬空了。」

至於獸醫師虞喆則是和17隻動物一起待在獸醫院，有的貓有不小心從樓上墜下，摔斷脊椎；有的貓被車撞了，頭上有很大的傷口。幫貓咪處理傷口換藥，幫不能自己上廁所的貓排尿等，都是虞喆在封控期間的生活日常，她表示，「一個人要照顧17隻動物，一開始想起來的確有難度，好在動物們狀況良好，否則可能一天就會耗費在一隻動物身上。」

虞喆坦言，在封控期間，向她求助最多的就是寵物上廁所困難。她表示，寵物主人在封閉前應該準備一些人工仿真草皮，狗狗需要有一塊跟原先上廁所環境比較類似的地方，才能正常上廁所，「我也建議他們可以撿一些樹葉，下面鋪一層尿片，這樣更容易上廁所。」

據了解，對於飼主被隔離後的寵物照護及安置情況，上海目前尚未有明確政策，還得仰賴飼主與居委會、一線防疫人員之間的溝通。