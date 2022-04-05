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美熟女進包廂邀杯慘被撿屍！3狼輪流性侵一整夜　逞慾下場出爐

▲▼唱歌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子平常會把自己打扮得漂漂亮亮，晚上到歌友會、卡拉OK等環境喝酒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名年近50歲的女子，今年初的某日凌晨跟友人到卡拉OK唱歌喝酒，後來友人有事先離開，女子因還有酒意就到其他包廂找不認識人一起喝，包廂內3名年僅20多歲的男子嚇一跳，後來見女子爛醉如泥，3男竟起淫念，脫光其衣褲並在包廂內輪流撿屍。女子清醒後發現自己衣衫不整，趕緊向警方報案。

據了解，女子花花（化名）經常到卡拉OK等場所喝酒歡唱，案發當天先跟友人在歌友會喝了一輪，到了凌晨歌友會打烊仍覺得喝不夠，因此跟友人到卡拉ok續攤，後來剩下花花一人，她又不想獨飲，因此到其他包廂邀杯，當時包廂內的3名男子（平均年齡23歲）嚇了一跳，但看花花是風韻猶存的漂亮熟女，因此同意她一起喝。

▲▼唱歌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲案發當時3男在包廂內唱歌喝酒，看到不認識的花花突然走進來說要一起喝，都嚇了一跳。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

後來3男見花花已經快失去意識，因此起了淫念，脫下褲子逼其口交，再脫下花花的衣服，輪流性侵一整晚，三男逞慾後穿上褲子離開前，還偷走花花皮夾內的5千元，並獨留她在包廂內昏睡。

直到店員進包廂打掃，看到衣衫不整的花花，趕緊上前關心，「小姐妳還好嗎？」花花宿醉起身，趕緊把衣服穿上回家休息，徹底清醒的花花越想越不對勁，決定報警並對3男提告。

3男到案辯稱，當時跟花花是在酒酣耳熱的情況下自然發生性關係的，但監視器畫面可見，花花當時幾乎一動也不動，由此可知她是在無意識的狀況下被撿屍性侵，3男訊後被依妨害性自主及竊盜罪送辦，目前已被法官裁定羈押。

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