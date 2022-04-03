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清明連假第二天民眾喜出遊　台南蘭展最吸睛突破12萬人

▲清明連假台南天氣雖然稍為濕冷，但依舊不影響遊客旅行台南的興致，各地遊客爆棚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲清明連假台南天氣雖然稍為濕冷，但依舊不影響遊客旅行台南的興致，各地遊客爆棚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假台南天氣稍為濕冷，但依舊不影響遊客旅行台南的興致，關子嶺泡湯可以順遊參觀最吸睛的2022台灣國際蘭展，市長黃偉哲表示，蘭展從3月26日開展至4月2日人氣滿滿，短短9天累積人數已破12萬人次，平均每天都有逾萬人參觀，展期至4月5日止，歡迎全國民眾把握清明連假期間，親臨沉浸蘭花奇幻世界。

▲清明連假台南天氣雖然稍為濕冷，但依舊不影響遊客旅行台南的興致，各地遊客爆棚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南許多業者配合同時推出蘭展月好康活動，結合多家食、宿、遊、購、行相關業者提供超值優惠方案，參展者只要憑門票或購票證明即可享優惠。雖然台南清明連假前2天無確診案例，但國內其他縣市疫情有升溫之跡象，所以提醒市民朋友不論居家外出務必嚴格落實個人各項防疫措施，儘速完整接種疫苗及追加劑。也呼籲來台南的遊客不論是出遊、用餐、觀展或掃墓祭祖時，更要時時留意自身健康狀況，如有不適切勿出遊，應佩戴口罩立即就醫檢查。在國際蘭展展區內設有莫德納疫苗接種點，完成接種立即可獲得小盆栽1只，不只心情愉悅，也健康滿分喔！！

▲清明連假台南天氣雖然稍為濕冷，但依舊不影響遊客旅行台南的興致，各地遊客爆棚。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲清明連假台南天氣雖然稍為濕冷，但依舊不影響遊客旅行台南的興致，各地遊客爆棚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據台南市政府觀光旅遊局統計，清明連假第一天旅客人數較去年同期成長約為3成。市區國華海安河樂主美食街道、小西門、南紡、赤崁樓及孔廟古蹟周邊商圈，整天出現大批人潮踩點逛街，吸引了逾10萬人造訪。安平、新化與鹽水老街老街熱門景點，則吸引近4萬遊客到訪。藍晒圖文創園區推出「童樂繪」以兒童及親子為主的系列活動，知事官邸生活館舉辦「怪獸愛美麗玩具市集」，水交社文化園區推出「水交社晴空藝術節」，尖山埤江南渡假村推出「湖畔野餐派對 街頭藝人表演 旭山小市集」系列活動，而頑皮世界野生動物園則舉辦「綠洲玩樂派對」，這些熱門景點及活動均是小孩及毛小孩放電，大人充電蓄電的絕佳所在，這些親子共遊景點聚集逾5千名遊客遊憩。另外旅遊平台Klook針對清明連假國人最愛「旅遊目的地」調查，值得一提的是十鼓仁糖文創園榮獲第四名，連假第一天也有超過2千位大人小孩入園玩耍。

▲清明連假台南天氣雖然稍為濕冷，但依舊不影響遊客旅行台南的興致，各地遊客爆棚。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲清明連假台南天氣雖然稍為濕冷，但依舊不影響遊客旅行台南的興致，各地遊客爆棚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

3日連假第二天一早維持第一天的人潮，市區國華海安河樂商圈、赤崁孔廟園區周邊幾個主要景點遊客依舊最熱門，近4萬人購物逛街吃美食。安平、新化及鹽水老街也同昨日逾萬人走訪。濕冷天氣來去關子嶺泡湯可說是最佳選擇，一早就有近5千遊客前往關子嶺風景區一遊。此外最受小孩喜愛的山上花園水道博物館舉辦「滴滴答答的春天-親子闖關活動」，而左鎮化石園區則有「復活恐龍拼圖比賽」，上午逾千名大小朋友前往同樂。另位於濱海軸帶的漁光島則舉辦「鯉想啟程淨林灘行動 森林攝影展活動」，再加上觀夕平台、林默娘公園、大魚的祝福及黃金海岸廊帶公園早上也吸引近4千名旅客前往親水漫遊體驗友善自然大海。

▲清明連假台南天氣雖然稍為濕冷，但依舊不影響遊客旅行台南的興致，各地遊客爆棚。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲清明連假台南天氣雖然稍為濕冷，但依舊不影響遊客旅行台南的興致，各地遊客爆棚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，連假ㄧ開始台南各大景點及活動就熱鬧滾滾。鹿耳門聖母廟「2022壬寅年花火派對」將於3日下午開始，除了有舞蹈、音樂及藝文陣頭演出外，晚上8時重頭戲的煙火施放絕無冷場！明天兒童節熱情推薦家長們可以帶小寶貝們到赤崁樓、安平古堡、安平樹屋及億載金城參加春遊古蹟街藝幻想曲活動外，Open小將也會擔任古蹟一日大使與小朋友一起同樂。本局在兒童節期間也特別邀請可愛活潑的凌波仙子在葫蘆埤自然公園舉辦一個奇幻派對，除了今天舉辦的「仙子的野餐派對」外，4日也有「仙子裝扮嘉年華」，希望小朋友們一同在兒童節連假一起high翻葫蘆埤。而西港金砂里里民齊心打造的絕美花旗木步道，更能讓到訪旅客感受到日本櫻花季的浪漫。最後提醒大家觀展或參加活動民眾務必全程佩戴口罩、量體溫、落實實聯制並維持社交距離，時時保持最佳防疫態度，保護自己也保護大家。最後相關旅遊活動及交通資訊，請上台南旅遊網（https://www.twtainan.net/）查詢。

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