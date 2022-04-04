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大陸 大陸焦點 特派現場

吉林封省大半月「本土病例破5萬」　長春用5天全面清零攻堅

▲▼吉林長春新冠肺炎 (COVID-19) 爆發。（圖／路透）

▲吉林長春新冠肺炎爆發。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸吉林省3月14日宣佈「封省」後至今仍未解封，本土感染者已經超過5萬例。吉林當局指出，目前疫情防控處在最關鍵階段，自3日起長春市將利用5天的時間，全面實施清零攻堅行動，盡快實現全社會動態清零。

據《新華社》報導，吉林省本土感染者已超過5萬例。省衛生健康委副主任張艷指出，目前，吉林省疫情防控處在最關鍵階段，吉林市、長春市九台區的疫情已經得到有效遏制，長春市也發起了最後的總攻。

據介紹，當前吉林省疫情形勢呈現三個特點，一是長春市疫情處於發展階段，主城區報告感染者增多；二是吉林市本輪疫情得到遏制，單日新增病例數已連續四天明顯下降，過去一周確診病例和無症狀感染者人數下降44.1%；三是省內其他地區發現的感染者，主要來自隔離管控人群。

長春市疫情防控指揮部3日表示，從3日起，長春市將利用5天時間，全面實施清零攻堅行動，盡快實現全社會動態清零。

▲▼吉林省長春市疫情。（圖／CFP）

▲長春市將利用5天的時間，全面實施清零攻堅行動。（圖／CFP）

張艷指出，吉林省2日0-24時新增治癒出院確診病例2137例，新增解除隔離醫學觀察無症狀感染者566例；全省已累計治癒出院確診病例、解除隔離醫學觀察無症狀感染者15000多例。

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