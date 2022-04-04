郭桂彬兒遭通緝！才因擁槍、恐嚇判囚　涉販毒5萬交保跑路了

▲歌手郭桂彬之子郭承霖棄保潛逃，法院沒入保證金5萬元。（圖／資料照）

記者蔡怡萍／台北報導

有「黑道歌手」之稱的知名台語歌手郭桂彬，其子郭承霖109年曾為幫友人處理行車糾紛，將對方毆打成傷，還持槍威嚇「給你死」，遭台北地院依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《恐嚇危害安全罪》，各處有期徒刑3年6月、2月。不料案發後不久，郭承霖又捲入另起販毒案，遭檢方裁定以5萬元交保，但今年3月8號北院傳喚郭承霖涉未到，經檢察官拘提未果，認定郭承霖棄保潛逃，北院依法沒入保釋金5萬元。

台語歌手郭桂彬之子郭承霖涉及多項槍砲彈藥、毒品等案件，其中在109年2月12日，郭承霖友人許男、趙男駕車與鄰居發生口角，雙方當街爭吵互毆，郭承霖得知後為了幫友人出氣，帶著槍枝騎車趕抵現場，不但將鄰居打傷、還掏出空氣槍威嚇「給你死」、「弄死你啦！」

警方接獲報案後，循線追捕到逃逸的郭承霖，在機車車廂中搜出改造手槍、空氣槍、子彈數顆，更查獲持有毒品安非他命、K他命等，當場將郭承霖移送北檢偵辦。

不料這起案件才發生沒多久，數天後郭承霖又捲入另起販毒案，遭檢警查扣手機及大批毒品，郭在訊後遭檢諭令5萬元交保，並於去年6月間依違反《毒品危害防制條例》由檢察官提起公訴。

法院審理期間，今年3月8日郭承霖遭合法傳喚並未遵期到庭，檢察官持拘票拘提無著，認定郭承霖棄保潛逃，北院裁定得沒入保證金5萬元。