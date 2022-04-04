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郭桂彬兒替友出頭喊「給你死」！警逮人查獲槍枝+毒品　下場出爐

▲▼台北地方法院,台北地院,台北地檢署外貌萬用圖。(圖／資料照)

▲郭承霖因持有槍枝、毒品遭北院判刑。（圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

素有「黑道歌手」之稱的台語歌手郭桂彬，其子郭承霖因好友發生行車糾紛，竟騎著機車、持槍到場助陣，不但將對方毆打成傷，甚至還掏槍威嚇「給你死」、「弄死你啦！」事後警方循線將郭嫌逮捕，除了起出槍枝外，還在機車置物箱內查獲毒品安非他命、K他命等。台北地院審酌後依《槍砲彈藥刀械管制條例》判刑3年6月，併科罰金6萬元；另郭嫌又犯《恐嚇危害安全罪》，處有期徒刑2月，得易科罰金。全案可上訴。

判決書指出，許男、趙男2人與郭承霖為好友，109年2月12日傍晚，許男駕車載著趙男行經北市某巷弄，因車輛擋入出入口，而與鄰居鄭男發生口角，雙方當街拉扯互毆。郭承霖得知後為了替友出頭，騎著機車趕抵現場助陣，不但將鄭男毆打成傷，還掏出空氣槍指著鄭，怒嗆「給你死」、「弄死你啦！」

警方接獲民眾報案後立即趕赴現場，混亂間郭承霖聽聞警笛聲急忙開溜，卻不慎將一把槍遺落在現場，警方發現槍枝後立即調閱監視器，並循線將郭承霖攔下，經過其同意後搜索機車車廂，赫然發現仿WILLIAM SMITH廠P2P型半自動改造手槍、無殺傷力之空氣槍、制式子彈1顆、非制式子彈1顆、以及毒品安非他命、K他命等，當即將郭承霖帶回；同時鄭男也對許、趙、郭3人提出告訴，3人訊後移送往北檢偵辦。

檢方偵結後，許、趙2人遭依恐嚇罪起訴，並遭法院各判刑拘役50日確定；而郭承霖因持有槍枝、毒品，遭檢方依《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌起訴。

對此，郭承霖到案後極力否認犯行，稱當天自己只有帶著不具殺傷力之空氣手槍到場助陣，車廂內的槍枝、子彈、毒品等物都非他所有；郭承霖甚至還稱，他所騎乘之機車為同居女友顏女所有，且案發前同案的好友許男還曾向他借機車，指車廂內物品為許男所有。

但顏女到案後卻表示，機車雖然確實是她所有，但她已好幾個月沒有使用該機車，平時鑰匙都放在家中，不太管郭承霖如何使用。而借機車一事，許男則表示，上次借車已是108年的聖誕節，機車歸還後即未再借；同案的趙男也稱，有聽聞許男在聖誕節時向郭承霖借機車，沒有印象在案發前後有借車。

法官審酌，許、趙2人前後所述一致，且顏女與郭承霖共同養育一名子女，2人關係親密，無刻意虛偽陳述構陷郭之必要，因此3人證詞應堪採信，因此依《槍砲彈藥刀械管制條例》判郭承霖3年6月，併科罰金6萬元，罰金如易服勞役，以1000圓折算1日；又郭承霖共同犯《恐嚇危害安全罪》，處有期徒刑2月，得易科罰金。可上訴。

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