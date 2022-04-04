饒舌歌手作勢「肘擊」賣藝老人　0.01元「羞辱」打賞遭網友群起Diss

記者魏有德／綜合報導

大陸一位網名為Yvng_Huncho的饒舌歌手近日在微博上發出一段在餐廳用餐的影片，影片中有一名在餐廳賣藝的藏族老漢彈奏著樂器，只見Yvng_Huncho先是回頭作勢「肘擊」，回過頭來還和朋友一同嘲笑老漢，最後還用手機掃碼「羞辱式」轉帳給賣藝老漢0.01元人民幣（約0.43元新台幣），全程都被同行友人拍下。

▲大陸饒舌歌手Yvng_Huncho在餐廳羞辱賣藝老漢。（圖／翻攝微博，下同）

根據影片顯示，Yvng_Huncho先是轉過身觀賞老漢演奏，之後突然抬起手臂，做出肘擊的動作嚇唬賣藝老漢，不過，該名賣藝男子仍繼續演奏。緊接著，Yvng_Huncho轉身坐正後捂嘴嘲笑，並在老漢表演結束時，拿起手機輸入0.01元（人民幣）的金額，整桌同伴見狀也開始大笑。

影片在微博上傳開後，不僅引起網友群起圍剿，連大陸饒舌圈的藝人也都紛紛加入戰局，包括YOUNG13DBABY、RICHNOMADIC、隼、KIV等知名Rapper等。YOUNG13DBABY直接開罵，「狗東西先學會做人吧，髒了文化...。」

大陸DISS專家小丑甚至喊話Yvng_Huncho準備正式開戰，「不打爆你們周圍廠牌和身邊兄弟，我跟你們姓！」

眼見事態嚴重，公開侮辱賣藝老漢的Yvng_Huncho在個人微博上貼出90度鞠躬道歉的影片，他表示，對於他表現出的「涉嫌歧視或侮辱的行為舉止」感到「十分抱歉」，「此舉動並不是有意而為，深知這種行為非常幼稚、無知和愚蠢，會深度反省所作所為，引以為戒，不會帶著任何有色眼鏡，以及侮辱或歧視的心態看待所有人。」