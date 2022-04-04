點名「這類人」別硬要掛號　醫：算我求你

▲國內疫情升溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情再起，醫療人員若被匡列可能影響人力。指揮中心公布最新指引，醫療人員只要接種3劑疫苗、無症狀且PCR陰性，就可提前返回工作場所，但之後要連續14天PCR或快篩，等於要天天被戳鼻子。 對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲求「這類人」別陪病或掛號。

杜承哲3日在臉書說，「我也不想戳鼻子。麻煩有症狀的輕症年輕人，你就不要陪病或是硬要掛號照X光了，算我求你。」

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而本土疫情升溫，杜承哲表示，「如果你想說，面對這個Omicron-BA2株，也可以靠三級擋下來，那你可以看看上海都封城了，還是擋不下來。封完一次，又有案例是不是要再封一次？那就不是一封，是五六七八封了。」

▼疫情升溫，醫院繃緊神經。（圖／記者周宸亘攝）

根據指揮中心4/1公布的「醫療照護工作人力短缺之應變處置建議 」指出，機構若已啟動人力備援仍有不足情況，且無法把服務對象或病人轉到其他機構，只要經過地方衛生主管同意，就可以有條件讓需要居家隔離14天的醫療人員調整為自主健康管理。

但指引也規定，若提前14天返回工作場所，期間要做PCR或快篩，連續採檢14天後，也需要進入7天自主健康管理，期間仍須配合進行2次PCR，而採檢方式則都不能使用深喉唾液。