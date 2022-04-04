宜蘭中山國小開第一槍！清明後再放4天假　暫停線上教學再補課

▲宜蘭中山國小為維護學生受教權，宣布暫停4日線上教學，日後再研議以實體課程補課。（圖／翻攝自Google Maps）



記者林冠吟／宜蘭報導

宜蘭舞蹈班傳播鏈持續擴大，目前全縣已有6所國小緊急停課採取遠距教學，而宜蘭中山國小先後已有3名學生染疫，目前全校停課至11日。不過校方擔心清明連假後恐再有一波新的疫情高峰，相關居隔匡列的師生人數恐還會再上升，由於居隔期間教師的授課與學生學習均充滿不確定性，對此校方也緊急宣布為維護良好教學品質，決議先暫停連假後4天的線上教學計畫，讓學生安心度過居隔期間後，再研議以實體課程為學生補課。

中山國小指出，全校目前匡列居家隔離的學生人數達142 人、教師15 人，匡列隔離的人數已高達二成一的學生與三成一的老師，且清明連假返校後，更有可能帶來新一波的疫情高峰，居隔人數有可能持續上升中。原先擬定師生在居隔期間，以師生透過遠距教學的模式讓學生停課不停學，但卻礙於線上授課充滿不確定性，教師與學生在居隔期間陰轉陽的可能性無法排除，無法保證老師能良好進行授課，而學生也能確實吸收。

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校方指出，為顧及居家隔離學生的受教權，同時為維護良好的教學品質，因此校方決議停止線上教學計畫，於學校停課結束後，再為學生進行實體補課，好讓學生安心地度過居家隔離期，而後續評量週的部分，也會再研議相關的配套措施。

而校方在提出相關作法後，也在第一時間陳報到縣府教育處，獲得教育處同意施行，暫停4月6日、7日、8日及11日，的線上教學，並在後續復課後，再找時間補課。