愛上家中大5歲外傭！兒子坦承想告白　爸爸「開明發言」網感動

▲香港一名爸爸表示，兒子愛上了家中的外傭。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多人家中會聘請外傭，照顧生活起居，沒想到竟然日久生情。香港有一名爸爸表示，18歲的兒子愛上23歲的外傭姐姐，不知要如何開口示愛，他和妻子都不反對，只是擔心女方未必喜歡兒子，引發一番議論。

該名爸爸在臉書社團「香港僱主討論區（外傭／鐘點／陪月／本地ee）」透露，他和兒子感情很好，先前兒子告知：「我喜歡上外傭姐姐，不知道該不該告白？」他表示，自己完全不介意外傭成為未來媳婦，大讚對方有學歷、為人乖巧，而且外貌出眾，領悟力強，能夠舉一反三。

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該名爸爸接著說，雖然自己和妻子都以兒子的意見為主，但目前和外傭還有一年合約，加上不清楚女方的想法，認為要先「試探」是否對兒子也有同樣的感覺，他只知道外傭未婚、沒有子女，但不知道有沒有男朋友。

▲這名爸爸和老婆都不介意，只是不清楚外傭對兒子有什麼看法。（示意圖／翻攝自pixabay）

貼文掀起熱烈討論，部分網友稱讚這名爸爸開明，「兒子的心事都跟你講，證明你們感情不錯」、「這是什麼狗血劇情」，並認為此事要小心處理，否則兒子和外傭的關係會非常尷尬。

不過，也有網友認為「愛要說出口」，提醒他將兒子的心意告訴外傭時，絕不能讓女方備感壓力，不論結果如何，都不要影響到大家目前的關係。

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