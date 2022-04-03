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俄軍把烏克蘭幼童放坦克車頭做「人肉盾牌」　生還者驚曝過程

▲▼基輔西北小鎮布查（Bucha）20具平民屍體躺街。（圖／路透）

▲布查（Bucha）鎮上有至少20具平民屍體。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯將主要戰略轉向控制烏東和頓巴斯地區後，開始從基輔周邊地區、切爾尼戈夫持續撤出，烏克蘭軍隊回到遭砲火攻擊後的城鎮內，發現街道上平民的屍體遍布，還有生還者透露，俄軍將兒童放在車頭當做「人肉盾牌」。

根據《衛報》報導，烏克蘭北部切爾尼戈夫（ Chernihiv）附近的新比基夫村（Novyi Bykiv）有生還者表示，俄軍將烏克蘭幼童放在坦克車頭，用以保護車輛行進安全，避免當地人將座標提供給烏軍。

▲▼基輔西北小鎮布查（Bucha）20具平民屍體躺街。（圖／路透）

▲被砲擊過的城鎮遍布平民屍體。（圖／路透）

烏克蘭人權監察員丹尼索娃（Lyudmila Denisova）提到，上述情形在蘇梅、基輔、切爾尼戈夫、札波羅結等多地都有出現。烏克蘭總檢察長指出，俄軍入侵以來有至少412名兒童傷亡，其中158人死亡，這些野蠻事件會呈報給國際刑事法院，讓俄軍為他們的惡行付出代價。

根據《法新社》報導，基輔西北方小鎮布查（Bucha）市長阿納托利（Anatolii Fedoruk）指出，鎮上集中埋葬了超過280具屍體，「所有人的後腦勺都遭到槍擊」，其中包括一名14歲的男孩，有些屍體上綁著白色的繃帶，目的是要聲明自己身上並無攜帶武器。

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