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屍體藏詭雷一翻就炸！俄軍撤退狂埋地雷　澤倫斯基：領土全是陷阱

▲▼ 救難人員將散落伊爾平市（Irpin）不同地點的屍體集中後搬運至停屍間。（圖／路透）

▲救難人員將散落伊爾平市不同地點的屍體集中搬運。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯日前在基輔周邊地區、切爾尼戈夫持續撤出地面部隊，不過烏克蘭總統澤倫斯基2日指控，烏軍在收復基輔西部城市伊爾平時，發現俄軍一邊撤退卻一邊埋大量地雷，甚至利用屍體及民宅廢墟設置詭雷陷阱，一旦翻動或扯到絆線就會發生爆炸。

烏克蘭總統澤倫斯基2日指控俄羅斯，俄軍自從基輔、切爾尼戈夫地區撤離時，竟然在整個佔領區內埋下大量地雷，導致前線人員一邊要擔心俄軍反撲，一邊要小心避免觸發地雷造成死傷。他進一步指控，俄軍利用像是房屋廢墟、基礎設備，甚至是屍體設置詭雷陷阱，到處都是絆線。

針對希望返回家鄉的民眾，澤倫斯基呼籲民眾耐心等待，烏軍正在持續收復領土，一旦確定排除地雷、砲擊等危險因素後，就能逐步恢復正常生活。他說，「儘管撤退緩慢，俄軍佔領者確實已經開始撤軍，我們也在持續且小心地向前推進，（因為地雷等因素），每一個回到這裡的人，都要非常小心」。

▲▼烏克蘭基輔市郊的伊爾平（Irpin），平民撤離車隊經過被摧毀的俄羅斯坦克。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭基輔西部城市伊爾平（Irpin）歷經戰火，幾乎有一半的建築及公共設施遭戰火破壞。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭本周奪回基輔西部城市伊爾平，但伊爾平幾乎有一半的建築及公共設施遭戰火摧殘，破碎的道路及廢墟中隨處可以看見屍體，其中有一條在伊爾平南部8公里處的E-40高速公路中，光200公尺的路段就散落13具平民遺體，被媒體形容是「死亡公路」。

另據BBC報導，烏俄兩軍曾經在伊爾平展開激戰，該地一直是兩軍主要戰場之一，有些屍體被放任腐爛，有些被置於車輪下，還有的被燒成焦黑，如今在俄軍終於後，救難人員終於可以開始善後工作，把屍體被裝在大型黑色塑膠袋裡一字排開，搬上貨車運往停屍間，等候指認及埋葬。

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