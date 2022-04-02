濕冷到明天「只剩12度」　兒童節後越來越熱！颱風可能發展時間曝

▲今日各地天氣不穩。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天開始受到華南雲雨區東移影響，各地天氣濕冷，降雨範圍廣，天氣職人吳聖宇表示，今明兩日低溫下探12到14度，中部以北、東北部降雨比較明顯，明晚開始水氣逐漸減少，預計兒童節（下周一）西半部就會恢復為可見陽光的穩定天氣。另預計4月上旬天氣較穩定，且可能會有熱帶擾動發展。

吳聖宇在臉書貼文表示，今明兩日各地有短暫陣雨機會，中部、北部、東北部一帶降雨會比較明顯，時間較長，山區有較多累積雨量，尤其是在今晚到明天白天這段期間，整體陰雨的感受可能會比較明顯。

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明晚起雲雨帶逐漸離開，水氣減少，後天兒童節東半部仍有短暫陣雨，西半部可望恢復多雲或有陽光的天氣，下周二清明節水氣又會更少一些，東半部雲量較多，偶有局部短暫陣雨，西半部為晴到多雲天氣。

▲今明兩日各地持續有雨。（圖／氣象局）

受到大陸冷氣團影響，昨晚開始各地溫度就明顯下降，今明兩日受降雨影響，濕冷感受更明顯，中部、北部、東北部空曠地區低溫有機會降到12-14度間。

後天的兒童節天氣好轉，白天的溫度會回升上來，但是夜晚清晨溫度仍偏涼，中北部、東北部空曠地區仍有14-16度低溫出現機會。

下周二清明節溫度會進一步回升，白天漸趨溫暖，夜晚清晨的低溫在中北部、東北部空曠地區也會回升到16-18度間。

▲兒童節後天氣趨於穩定。（圖／臉書天氣職人吳聖宇）

收假日也就是下周三天氣晴朗穩定，不過下個鋒面系統可能會在周四掠過台灣附近，北部、東半部下雨的機會稍微提高，但是水氣有限，降雨並不多，周五東北季風增強，迎風面地區仍有些地形降雨機會，溫度稍轉涼，不過幅度也不大，周末天氣又趨於穩定，溫度也回升起來。

吳聖宇指出，進入4月上旬後半整體來看天氣比較良好一些，溫度的起伏變化也比較小，應該會是一段相對天氣穩定的時期。南海到菲律賓以東在4月上旬末到中旬前半可能有熱帶擾動發展，但是變數仍大，有待觀察。