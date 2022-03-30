冷氣團攪局清明連假！明起一路降溫「周末最冷14度」雨彈轟全台

記者李宜秦／台北報導

未來一周天氣變化快速，今日是最穩定且溫暖的一天，西半部高溫上看30度，不過明日開始即將變天，受到東北季風增強影響，首先由北部、東北部開始降溫，到周末前各地溫度將一路下滑，尤其是周末兩天，冷空氣強度可能達到冷氣團等級，加上還有華南雲雨區東移影響，全台有雨，低溫下探14度。

▲明日迎風面北部、東半部有雨。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局預報員李孟軒表示，今天各地雲量偏多，山區、東半部有局部降雨，各地氣溫偏高，西半部30度、東半部27度。目前台灣北側有一道鋒面建立中，明天將東移通過台灣，加上東北季風增強，將為北部、東半部帶來局部雨勢，中南部山區有零星降雨，花東也有陣雨。

▲周末涼冷下探14度。（圖／記者姜國輝攝）

明後兩天東北季風增強，各地溫度下降，溫度將一路下滑到周末，其中周末兩天受到華南雲雨區東移影響，全台有雨，且冷空氣強度可能達到冷氣團等級，中部以北、東北部下探14到15度，其他地區16到18度，白天高溫也不高，台南以北、宜蘭都不到20度，整天濕冷。

下周一開始冷空氣減弱、水氣減少，僅北部、東半部、午後的中南部山區有局部雨，周二雨勢更減少，僅東半部山區有零星雨。周一溫度也會逐漸回升，北部高溫可回到20度左右。