明天掉7°C！冷氣團報到全台轉冷　一圖看懂連假「冬→春」變化

▲連假天氣變化。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日白天東北季風增強，北台灣逐漸轉涼，白天高溫約24度，明日冷氣團南下，由北至南明顯轉冷，北部高溫降至17度，兩天相差7度左右，北部、東半部等迎風面有雨，到了周末兩天還會受到華南雲雨區東移影響，降雨範圍擴大至全台有雨，中部以北低溫下探14度，各地連白天也都較為濕冷。

氣象局技正羅雅尹表示，今日東北季風增強，下半天開始北部、東半部、中南部山區有局部降雨，北部氣溫也會轉涼，白天高溫約24度，中南部則仍不受影響，白天上看30度。

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明日冷氣團南下，北台灣明顯轉冷，氣溫落差6、7度，北部高溫降至17度，中南部也會陸續轉涼，北部、東半部、中南部山區有局部短暫降雨。

▲周末各地有雨。（圖／記者湯興漢攝）

周末兩天冷氣團加上華南雲雨區東移影響，各地都會有雨，尤其北部、宜蘭、中部山區有較大雨勢，各地天氣濕冷，中部以北低溫14度、南部及花東16到18度，白天中部以北16到18度、南部20度左右。

下周一、二降雨趨緩，僅剩迎風面的東半部、北部山區有局部降雨，西半部多雲到晴，各地氣溫逐漸回升到舒適溫暖的程度，預計穩定溫暖的天氣將持續到假期後的上班日，整體感受上是從冬天回到春天甚至夏天，天氣變化相當快速。