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台北南港車站擠爆！高鐵電力異常打亂連假疏運　列車延遲逾半小時

▲▼高鐵南港站人潮。（圖／讀者提供）

▲高鐵列車延誤，南港站擠滿大批候車人潮。（圖／讀者提供）

生活中心／台北報導

受台電電線掉落影響，高鐵台南－高雄路段暫停行駛，啟動接駁疏運。由於明天起是4天清明連假，不少民眾今晚就要搭車返鄉，但不僅高鐵台南和左營站擠滿旅客，今晚台北站和南港站也因列車發車受到影響，大廳擠滿候車民眾，不少列車班次的告示牌上寫著「發車時間未定」，旅客大排長龍等搭車，因而抱怨連連，不知何時才能回家。

台灣高鐵今下午3時39分於左營路段發生供電異常，經查是鄰近東南水泥廠區施工，造成台電輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，影響高鐵主線供電中斷。高鐵變更運轉區間為南港站至台南站，並啟動台南至左營間站間接駁。但不僅台南到左營的高鐵路線受影響，其他車次也出現延誤狀況。

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今晚台北站和南港站都因列車延誤而擠爆人潮。《ETtoday新聞雲》記者在高鐵南港站觀察，所有南下列車都已延誤半小時以上，且告示牌上的發車狀態寫「發車時間未定」。購票處和候車大廳也都擠滿等待的民眾，民眾大排長龍候車而抱怨連連。

▲▼高鐵南港站人潮。（圖／讀者提供）

▲▼高鐵發車延誤，南港站旅客大排長龍。（圖／讀者提供）

▲▼高鐵南港站人潮。（圖／讀者提供）

例如高鐵原定晚間6點20分發車的南下列車，到晚間7點都還顯示「時間未定」，旅客只能繼續等候，有旅客不滿抱怨：「不知何時才回得了家！」

▲▼高鐵南港站人潮。（圖／讀者提供）

▲▼高鐵南港站人潮。（圖／讀者提供）

▲▼高鐵南港站人潮。（圖／讀者提供）

對此，高鐵公司表示，原依《旅客運送契約》規定，旅客若有搭乘接駁車者，不適用台南至左營區間延遲退費規定。然考量此事件造成旅客之影響，高鐵公司宣布，旅客若搭乘台南至左營區間接駁車者，仍可於一年內辦理退票。

▲▼高鐵南港站人潮。（圖／讀者提供）

▲高鐵車站貼出列車運轉異常公告。（圖／讀者提供）

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