有3劑疫苗證明才能參加遶境　大甲鎮瀾宮明起開放識別證兌換

▲▼大甲鎮瀾宮建議信眾可在沿線誠心合十膜拜，否則就得兌換3劑疫苗證別證才能遶境。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮配合中央政策，參加9天8夜遶境活動的工作人員或信眾，必須打滿3劑疫苗， 廟方明天起至4月5日，每天上午9點至晚上8點，民眾持疫苗小黃卡和身分證正本，到大甲農會順天辦事處前（大甲區順天路211號）辦理「疫苗3OK」識別證兌換，當場就可以拿到，6日至遶境期間仍可辦理兌換，時間地點另定，廟方呼籲信眾全程佩戴，遺失不補發，也不要影印或轉借他人使用，以免觸法。

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大甲鎮瀾宮4月8日晚間11點起駕，展開為期9天8夜的遶境盛事，為全力配合政府防疫政策，呼籲信眾遶境全程佩戴口罩，不鑽轎底不搶轎，不共食，改提供盒裝餐點，不能邊走邊吃，避免群聚休憩，所有董監事、工作人員及所屬的香頭和團隊都要完成3劑疫苗注射。

廟方表示，有意參加遶境的信眾明天起至5日連假，上午9點至晚上8點，出示疫苗小黃卡正本、身分證正本，可到大甲農會順天辦事處前辦理「疫苗3OK」識別證兌換，9天8夜中確實佩戴識別卡，遺失不補發，如果影印重製供他人使用，將觸犯刑法偽造罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

廟方呼籲，歡迎信眾透過網路直播參與進香行程，或是在大甲媽祖神轎經過路線，定點等待，避免人流移動，媽祖神轎經過時，雙手合十，以「心香」代替鑽轎，若有許願或還願的信眾，可擇一定點跪接大甲媽，暫緩徒步跟隨。