未成年茱麗葉被「性騷擾」！每天摸奶至衣服磨損露點　超慘現況曝

記者葉睿涵／綜合報導

義大利維洛納著名景點「茱麗葉之家」（Casa di Giulietta）因擺放著以莎士比亞著作《羅密歐與茱麗葉》為原型的雕像，成為不少書迷的朝聖之地。不過最近有網友卻發現，許多遊客會在參訪期間對茱麗葉的雕像「毛手毛腳」，導致雕像「衣服」被磨損、胸部嚴重褪色，因此要發起「#為茱麗葉伸張正義」的活動。

綜合外媒報導，TikTok用戶@acaciasoren最近聲稱，茱麗葉的雕像長期受到遊客「性騷擾」，不少人來到這裡排很久的隊，不為了一睹朱麗葉的芳容，而是為了到雕像面前，「伸出狼爪」觸摸雕像的胸部，場面十分詭異。

▲茱麗葉雕像的胸部已被大家摸得褪色磨損。（圖／翻攝自TikTok）

網友表示，由於雕像的胸部頻繁被旅客觸摸，因此茱麗葉胸前的「衣服」早已被磨損，露出雕像的胸部，而且胸前的顏色也早已被侵蝕褪色，讓雕像看起來十分奇怪，因此他特別在文內標註「#為茱麗葉伸張正義」，希望藉此呼籲人們盡量不要觸摸茱麗葉的雕像。

影片曝光後，瞬間在網上掀起熱議，網友們驚訝地表示，「她在書裡才12歲耶！這是性騷擾未成年少女了吧？」、「太噁心了」。不過也有人解惑道，「據說撫摸了茱麗葉的胸部會帶來好運」、「就是一個無辜護身符的概念」、「說實話那只是一塊金屬，大家不要太激動」。