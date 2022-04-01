普丁皇宮建築師逃稅17億！100特工突襲抄家　豪宅藏畢卡索真跡慘了

▲建築師西里洛在義大利的別墅最近被政府突襲搜查。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／綜合報導

義大利曾為俄羅斯總統普丁設計「普丁皇宮」的62歲建築師西里洛（Lanfranco Cirillo），最近因涉嫌逃稅5600萬歐元（約新台幣17億元），而被義大利稅務警察特工突襲「抄家」，並沒收了他一大批未申報的藝術藏品，其中甚至還有畢卡索、塞尚和康丁斯基的真跡。

據外媒報導，西里洛因與多位俄羅斯寡頭交好，過去曾幫40多位俄國富豪建造別墅，而賺得大筆財富。普丁甚至還在2014年親自授予他俄羅斯榮譽公民的身份。有傳聞稱，西里洛曾在黑海沿岸為普丁打造一座要價14億美元（約新台幣400億元）的「皇宮」，內部除了有劇院、賭場、地下冰球場和直升機停機坪外，還設有一座20萬坪的大型公園。

Architect of Putin’s palace on the Black Sea accused of tax evasion | News | The Times https://t.co/kNo36vIu3C One hundred tax police officers were involved in raids on properties owned by Lanfranco Cirillo, 62, who has boasted of designing homes for 44 Russian oligarchs — Hugo First (@LlareggubHall) March 30, 2022

最近，義大利地方法院認定，西里洛在2013年至2019年間，涉嫌洗錢和逃稅5600萬歐元，因此派出100多名稅務警察特工，突襲西里洛妻子位於義大利布雷西亞（Brixia）的一處別墅，並查獲一架私人直升機與十幾幅未在義大利文化當局註冊、價值連城的畫作，其中甚至還有畢卡索、塞尚和康丁斯基的真跡。

報導稱，由於西里洛已在上世紀90年代移居俄羅斯，因此義大利警方至今尚未捕獲西里洛。他的代表律師否認了法院的相關指控並辯稱，西里洛的所有收入都是在俄羅斯取得，不應在義大利繳稅，還強調他將從俄羅斯取得文件，為西里洛證明清白。